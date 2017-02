Ce n'est pas la meilleure des préparations : Monaco, leader de Ligue 1, a cédé le nul sur la pelouse du relégable Bastia (1-1), à quatre jours de son 8e finale aller de Ligue des champions à Manchester City, vendredi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1.

Un mauvais résultat pour l'ASM (1er, 59 points), qui pourrait permettre à son rival le Paris Saint-Germain (2e, 55 pts) de revenir à un point en cas de victoire face à Toulouse, dimanche (21h00).Et pourtant, le scénario de la rencontre aurait pu être plus sévère pour les joueurs de Leonardo Jardim qui ont su revenir de Furiani avec un point. Mené après l'ouverture du score de Sadio Diallo (19e), Monaco a égalisé grâce à une tête plongeante imparable de Bernardo Silva (52e), évitant une défaite qui aurait fait très mal avant son déplacement périlleux sur le terrain de City mardi en C1.Bastia, qui restait sur 6 matches sans victoire, est toujours relégable (19e, 23 pts) mais peut légitimement croire en ses chances de maintien au vu de son match. D'autant plus avec un match en retard contre Nantes qui doit se jouer le 1er mars prochain.Avec une équipe très proche du onze-type, où seul Djibril Sidibé, suppléé par Almamy Touré au poste d'arrière d'arrière droit, a pu souffler, Monaco a pu expérimenter ce qu'il ne faut pas reproduire en Angleterre pour ne pas repartir bredouille: manque d'intensité et errements défensifs.- Silva sauve les meubles -Car d'entrée de jeu, les Corses ont compris qu'ils pouvaient espérer décrocher un résultat positif en mettant sous pression leur adversaire.Si le tir puissant de Bengtsson, contré par un défenseur monégasque (16e), faisait figure d'avertissement pour Monaco, les Bastiais, plus conquérants, finissaient par logiquement être récompensés de leurs efforts dans la foulée (18e).Après un corner bien repoussé, Danic centrait de nouveau dans la surface pour la tête de Sadio Diallo, qui voyait le ballon lui revenir dans les pieds après une parade de Subasic. Mais celui-ci avait bien franchi la ligne, et Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, validait le but à l'aide de la "goal-line technology".Incapable de mettre en place son jeu, notamment sur les ailes, Monaco s'en remettait à un exploit individuel de ses dynamiteurs Silva et Lemar mais ni le Portugais, auteur d'un numéro dans la surface mais arrêté au dernier moment par un superbe tacle de Marange (34e), ni le Français, qui n'a pas vu Moutinho profiter de son slalom à l'entrée de la surface (40e), n'ont trouvé la faille. Tout comme, Falcao de la tête (45e).Pis, c'est Bastia qui a été tout proche de faire le break: sur un contre parfaitement mené après une perte de balle monégasque au milieu, Danic a manqué son duel face à un très bon Subasic (48e), puis Sadio Diallo, complètement seul à l'entrée de la surface, a manqué le doublé en écrasant sa frappe (50e).Et pourtant même au pied du mur, au plus fort de la domination bastiaise, Monaco parvenait à égaliser grâce à l'inévitable Bernardo Silva ! Sur un centre impeccable de Touré, le feu-follet portugais reprenait d'une tête plongeante imparable pour Leca (52e).A partir de ce but, l'ASM a pris le siège des buts bastiais. D'un retourné, après une remise de la tête intelligente de Germain, Falcao a failli donner l'avantage aux siens (61e). Les joueurs de Jardim mettaient un rythme d'enfer pour forcer la décision en fin de match mais ni Mbappé (80e, 83e), entrée en jeu, ni Falcao (81e) ne réglaient la mire. Il faudra être plus adroit à City.Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:vendrediBastia - Monaco 1 - 1ButsBastia: S. Diallo (19)Monaco: Silva (52)samedi(17h00) Marseille - Rennes(20h00) Caen - LilleAngers - NancyLorient - NiceMetz - Nantesdimanche(15h00) Bordeaux - Guingamp(17h00) Montpellier - Saint-EtienneLyon - Dijon(21h00) Paris SG - Toulouse