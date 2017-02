Une trêve débutera lundi dans l'est de l'Ukraine entre rebelles prorusses et l'armée ukrainienne, ont annoncé samedi les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères, tandis que certains responsables séparatistes ont d'ores et déjà estimé inenvisageable sa mise en place.

Cette annonce intervient alors que l'est de l'Ukraine a connu début février un nouvel épisode de violence rendant caduc le dernier cessez-le-feu entré en vigueur dans la région fin décembre.A l'issue d'une rencontre de "format Normandie" à Munich (Allemagne) avec les chefs de la diplomatie allemande, ukrainienne et française, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé qu'"un accord pour le début d'un cessez-le-feu le 20 février" dans l'est de l'Ukraine avait été trouvé.Cette date a été confirmée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine, qui a souligné que cet accord ne pouvait rester au stade d'un "slogan politique"."Il faut que ce soit une situation réelle et si ce n'est pas le cas, alors il y aura de nouveaux pourparlers", a-t-il déclaré à des journalistes ukrainiens.La date du 20 février avait déjà été évoquée lors d'un accord le 15 février, comme l'a rappelé le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, à l'issue de la réunion.Cet accord mentionnait notamment le retrait par les belligérants de leurs armes lourdes d'ici lundi."Russes et Ukrainiens n'ont pas d'autres choix que de respecter les accords de Minsk, ils ne revendiquent aucune autre solution alternative", a déclaré pour sa part le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault."Il a été convenu que nous nous retrouvions très vite, pourquoi pas dans trois semaines, pour voir les avancées sur le cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes ou les échanges de prisonniers", a-t-il ajouté.- Les rebelles dubitatifs -Les séparatistes prorusses n'ont pas confirmé pour l'instant leur intention de respecter cette nouvelle trêve, certains estimant inenvisageable sa mise en place dès lundi."Les tirs d'artillerie ont eu lieu toute la journée", a dénoncé auprès de l'AFP un haut responsable de la république autoproclamée de Donetsk, Edouard Bassourine. "De quelle trêve peut-on parler? Je ne vois pas le but de déclarer une trêve.""Pour l'instant du côté des Ukrainiens, nous ne voyons aucun mouvement de retrait" des armes lourdes, a-t-il ajouté.Plusieurs trêves dans l'est de l'Ukraine ont déjà échoué, à cause d'affrontements réguliers entre les rebelles prorusses et l'armée ukrainienne.La dernière flambée de violence en date a causé début février la mort d'une trentaine de civils et militaires, tués dans des affrontements à Avdiïvka, dans l'est de l'Ukraine."Parfois nous sommes obligés de constater le manque de volonté sur le terrain", a regretté samedi M. Ayrault.De son côté, M. Lavrov a insisté sur le fait que la réunion à Munich n'avait pas mené à de "grands progrès" alors que le conflit dans l'est de l'Ukraine a déjà fait plus de 10.000 morts depuis avril 2014.- Moscou reconnait les passeports séparatistes -Moscou a provoqué une nouvelle fois l'ire de Kiev samedi avec un décret reconnaissant la validité des passeports délivrés par les autorités séparatistes.Ce décret, signé par Vladimir Poutine, permet aux habitants des républiques rebelles autoproclamées de Lougansk et Donetsk d'"entrer en Russie et sortir de Russie sans visa".Ces mesures sont "temporaires, jusqu'à ce que la situation dans les régions de Donetsk et Lougansk trouve une solution politique sur la base des accords de Minsk", précise ce décret salué par les rebelles.Pour Petro Porochenko, "il s'agit d'une nouvelle preuve de l'occupation russe et des violations par la Russie du droit international".Moscou, qui ne reconnaît pas les républiques rebelles, est régulièrement accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement et financièrement les rebelles séparatistes dans l'est de l'Ukraine. La Russie dément fermement."C'est très symbolique que ça ait eu lieu pendant la Conférence pour la sécurité de Munich", a-t-il souligné, à l'issue de sa rencontre longue "de plus de deux heures" avec le vice-président américain Mike Pence, avec qui il a évoqué ce nouveau décret russe.