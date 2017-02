Un étudiant lillois, soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat en France, a été mis en examen vendredi soir et placé en détention provisoire, a-t-on appris de source judiciaire.

Ismaël Z., 18 ans, étudiant à l'université de Lille à Villeneuve d'Ascq (Nord), a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet de Paris qui a ouvert une information judiciaire, a-t-on précisé de même source.En garde à vue, l'étudiant a reconnu avoir voulu commettre une action violente en France et envisagé plusieurs cibles notamment le métro lillois ou un centre commercial."Toutefois aucun élément ne montre à ce stade une préparation sur une cible précise", a relevé une source proche de l'enquête.D'après les premières investigations, Ismaël Z., se revendiquant de la mouvance takfiriste, frange radicale liée aux organisations jihadistes, était en contact, via les réseaux sociaux, avec un homme en Syrie "qui a pu l'inspirer dans son projet", a ajouté cette source.Une enquête préliminaire avait été ouverte le 30 décembre par le parquet de Paris quand les services de renseignement avaient repéré le jeune homme cherchant à se procurer des armes ou des explosifs. Il a été interpellé mardi matin à Wattignies, dans la banlieue de Lille, par des agents de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure).Musulman pratiquant, il fréquentait régulièrement la mosquée de Lille-Sud, selon la presse régionale."J'ai senti qu'il s'isolait plus qu'avant. Il restait tout le temps dans sa chambre à part pour manger ou aller aux toilettes. Il sortait très peu", a raconté son frère sur France 3, relevant toutefois que sa famille "n'a rien vu venir".