Des explosions en série ont été entendues pendant plus d'une heure après l'incendie d'un centre de stockage de gaz dans une zone isolée de Jonquières (Vaucluse) vendredi soir, sans faire de victime, a-t-on appris auprès des pompiers.

Les explosions ont démarré peu après 22 heures et ont été entendues à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours, jusqu'à Avignon, ont précisé les pompiers à l'AFP, confirmant une information de La Provence.

L'incendie aurait été provoqué par un poids-lourd, selon les premières constatations des secours.

Une cinquantaine de pompiers se sont rendu sur place et ont sécurisé la zone, "très peu urbanisée", dans un périmètre de 500 mètres autour de l'usine de stockage de gaz. Les départs de feu se multipliaient dans les champs autour de l'entreprise de transports Robert Sciacqua.

Une ligne de TER passant à proximité et une route ont été coupées. Aucune victime n'était à déplorer à minuit, mais plusieurs riverains qui circulaient près du site ont été regroupés dans une salle des fêtes ouverte pour les accueillir.

Les explosions provoquaient une vague de panique et d'interrogations sur les réseaux sociaux, et les pompiers ont reçu "un nombre inimaginable d'appels".



