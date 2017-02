François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle, a exhorté ses soutiens à ne pas se laisser "intimider, ni par les attaques, ni par les manifestants", dans une vidéo mise en ligne dimanche matin sur les réseaux sociaux.

"Ne nous laissons pas intimider, ni par les attaques, ni par les quelques manifestants qui voudraient nous empêcher de parler", a appelé M. Fillon, pris dans la tourmente de l'affaire des emplois présumés fictifs de sa famille.M. Fillon est confronté à chaque déplacement à des manifestants, en petit nombre mais très bruyants."Ils font du bruit? Nous, nous défendons un projet pour la France. En démocratie, c'est le suffrage universel qui décide et lui seul", souligne M. Fillon, en estimant que son programme était "le seul capable de redresser la France" et "d'assurer sa sécurité".Dans cette courte vidéo de deux minutes, M. Fillon remercie ceux qui se sont "mobilisés partout en France jeudi et vendredi, dans tous les meetings organisés par nos orateurs nationaux"."Merci à vous tous, militants de la France, qui avez montré que vous ne vouliez pas vous laisser voler l'élection présidentielle", a-t-il poursuivi en se disant "fier et reconnaissant"."Votre soutien et votre tenacité, voilà la meilleure réponse à ceux qui nous attaquent", a-t-il insisté, avant de conclure: "Tenons bon car la victoire est à notre portée".