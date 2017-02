La société américaine SpaceX a lancé avec succès dimanche sa capsule non-habitée Dragon à bord de sa fusée Falcon 9 pour une nouvelle mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale (ISS).

La société américaine SpaceX a lancé avec succès dimanche sa capsule non-habitée Dragon à bord de sa fusée Falcon 9 pour une nouvelle mission d'approvisionnement de la Station spatiale internationale (ISS).

Il s'agit du premier vol de Dragon vers l'ISS depuis un accident du lanceur en septembre dernier.

Falcon 9 s'est arraché du pas de tir 39A au Centre spatial Kennedy en Floride comme prévu dans un ciel très couvert à 14:38 GMT (9h38 locale).

Dragon s'est séparée du deuxième étage du lanceur comme prévu moins de dix minutes après le décollage pour entamer sa course poursuite vers l'ISS qu'elle devrait atteindre mardi matin.

Ce lancement est le premier effectué depuis le pas de tir historique 39A de la Nasa depuis 2011 d'où ont été lancées les missions Apollo vers la Lune dans les années 1960 et 1970 et la navette spatiale entre 1981 à 2011.

Le tir était initialement prévu samedi mais a été annulé 13 secondes avant la mise à feu des moteurs en raison d'une anomalie technique dont l'origine a été déterminée samedi soir.

Dragon doit livrer 2,2 tonnes de vivres et d'équipements destinés à des expériences scientifiques.

Moins de dix minutes après le lancement SpaceX est parvenu une nouvelle fois à faire redescendre le premier étage du lanceur pour le poser en douceur sur le sol non loin du Centre spatial Kennedy. C'est le septième succès de cette man?uvre délicate qui devrait permettre de réduire les coûts de mise sur orbite en réutilisant cette partie la plus coûteuse de la fusée.

Le premier étage de 41 mètres de haut s'est déjà posée quatre fois sur une barge en mer et trois fois sur la terre ferme.



AFP