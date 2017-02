Lyon, mené à domicile jusqu'à la 80e minute, a renversé Dijon (4-2), dimanche, lors de la 26e journée de Ligue 1, tandis que son rival Saint-Etienne a chuté à Montpellier (2-1) dans le même temps.

Bonne opération pour l'OL. Avec cette deuxième victoire de rang à domicile, les hommes de Bruno Genesio confortent leur 4e place au classement en prenant quatre points d'avance sur Saint-Etienne (5e, 39 pts) avec toujours un match en moins à jouer.Mais que ce fut poussif! Après avoir ouvert la marque par Tolisso (11e), les Lyonnais se sont fait rejoindre puis mener au score par les Dijonnais : Tavares a égalisé sur une tête victorieuse (30e), avant que Diony ne sanctionne une perte de balle stupide de Gonalons, mal servi dans l'axe par Gorgelin (48e).Et malgré les nombreuses tentatives de Lacazette (38e, 39e, 40e, 51e), Memphis (31e, 42e) ou Tolisso (69e), les Lyonnais sont tombés soit sur un grand Reynet ou sur le poteau et ont longtemps cru à un 11e revers cette saison.Mais Tolisso a délivré les siens en fin de match d'une frappe piégieuse pour le portier dijonnais (80e) avant que l'arbitre de la rencontre n'accorde un penalty, litigieux, et transformé par Lacazette dans la foulée (84e). Nabil Fekir, entré en jeu, a clôt la marque (90e).Un résultat qui ne profite pas à Saint-Etienne, défait à Montpellier après avoir été réduit à dix (2-1) et peut-être encore marqué par son revers en Europa League contre Manchester United (3-0) jeudi. Si Monnet-Paquet (12e) avait mis les Verts sur la bonne voie, Lasne (49e) puis Mounié (68e) ont donné un avantage décisif aux Héraultais.Un peu plus tôt, Bordeaux a surclassé Guingamp (3-0) grâce notamment à son homme en forme François Kamano, auteur de l'ouverture du score (13e) et d'une passe décisive pour Laborde (73e).En soirée, le PSG va tenter de l'emporter contre Toulouse (21h00) pour revenir sur le leader Monaco.Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:vendrediBastia - Monaco 1 - 1samediMarseille - Rennes 2 - 0Caen - Lille 0 - 1Angers - Nancy 1 - 0Lorient - Nice 0 - 1Metz - Nantes 1 - 1dimancheBordeaux - Guingamp 3 - 0Montpellier - Saint-Etienne 2 - 1Lyon - Dijon 4 - 2(21h00) Paris SG - Toulouse