Nice, qui a fini à dix après l'expulsion directe de Mario Balotelli, revient à trois points du leader Monaco et conserve un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 3e, après sa victoire à Lorient (0-1), samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1.

Nice, qui a fini à dix après l'expulsion directe de Mario Balotelli, revient à trois points du leader Monaco et conserve un point d'avance sur le Paris Saint-Germain, 3e, après sa victoire à Lorient (0-1), samedi, lors de la 26e journée de Ligue 1.

Avec ce premier succès à l'extérieur depuis fin novembre, qui lui permet d'atteindre 56 points, l'OGCN dépasse provisoirement le PSG, qui reçoit Toulouse dimanche, et montre qu'il faudra compter jusqu'au bout avec lui dans la lutte pour le titre puisque le leader monégasque n'est plus qu'à trois longueurs.Mais la mauvaise nouvelle du soir, côté Rouge et Noir, est le carton rouge direct adressé par Tony Chapron à l'avant-centre italien à la 68e minute, apparemment pour avoir tenu des propos inconvenants, après un duel d'apparence anodine avec le stoppeur Zargo Touré.Pour Lorient, cette sixième défaite en 13 matches à domicile est une occasion de perdue de redresser la barre car les Merlus, toujours bons derniers, pouvaient abandonner la place symbolique de lanterne rouge à Bastia en cas de succès.Avec 22 points, les Morbihanais restent cependant à trois points de la 18e place de barragiste, occupée par Caen, battu chez lui par Lille (0-1).Bousculé par le dernier, notamment en deuxième période, Nice aura eu la bonne idée de marquer sur sa première vraie - et presque seule - incursion dans la surface adverse: Wylan Cyprien, bien lancé à ras de terre par Arnaud Souquet, s'est emmené le ballon avant de frapper au premier poteau, trompant Benjamin Lecomte (0-1, 15e).Le reste du match, hormis une parade de Lecomte sur une frappe de Younes Belhanda (37e), a plutôt été à l'avantage des locaux.C'est tout d'abord Benjamin Moukandjo, de retour de la Coupe d'Afrique des Nations remportée avec le Cameroun, qui s'est trouvé dans une bonne position pour frapper mais qui a trop croisé son tir (22) avant que Sylvain Marveaux ne voie sa frappe du gauche à l'entrée de la surface frôler le poteau (28).Menés à la pause, les Merlus rêvaient de rééditer l'exploit de renverser Nice comme ils l'ont fait début janvier en Coupe de France (2-1) mais Nice, même en infériorité numérique, a pu compter sur un très bon Yoan Cardinale.Le portier s'est illustré par une double parade exceptionnelle sur une tête de Touré puis de François Bellugou. Cette dernière avait peut-être franchi la ligne mais le milieu défensif était de toute façon hors-jeu (55).Cardinale a ensuite éc?uré Majeed Waris avec une bonne sortie dans les pieds du Ghanéen, seul face au but (79), avant de dévier sa tête d'une manchette au ras du poteau (89).Entre temps, Waris a fait se lever le Moustoir qui a cru au but sur une frappe à la 83e mais c'est seulement le côté extérieur du petit filet qui a tremblé.Vendredi, avec la réception de Montpellier, l'OGC Nice aura l'occasion d'enchaîner un quatrième match sans défaite en Ligue 1 et peut-être de revenir à hauteur de Monaco, qui conserve la même en raison d'une différence de but bien à son avantage (+52 contre +22).Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football:vendrediBastia - Monaco 1 - 1samediMarseille - Rennes 2 - 0Caen - Lille 0 - 1Angers - Nancy 1 - 0Lorient - Nice 0 - 1Metz - Nantes 1 - 1dimanche(15h00) Bordeaux - Guingamp(17h00) Montpellier - Saint-EtienneLyon - Dijon(21h00) Paris SG - Toulouse