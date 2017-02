Quatre nouvelles espèces de grenouilles miniatures, suffisamment petites pour tenir sur un ongle, ont été découvertes dans une zone montagneuse du sud de l'Inde, selon un rapport publié mardi.

Les scientifiques à l'origine de cette avancée ont passé cinq années à étudier la faune luxuriante de la chaîne de montagne des Ghats occidentaux (sud-ouest de l'Inde), indique l'étude parue dans la publication scientifique PeerJ.

"Les espèces miniatures sont localement abondantes et plutôt répandues mais elles étaient probablement passées inaperçues en raison de leur taille extrêmement réduite, leur habitat discret et leurs appels similaires à ceux d'insectes", a déclaré la chercheuse Sonali Garg citée dans l'article.

Ces grenouilles miniatures mesurent jusqu'à 15,4 millimètres et vivent dans la végétation forestière humide.



L'équipe a également fait état de la découverte de trois autres espèces de grenouilles nocturnes, ou Nyctibatrachus.

Les grenouilles nocturnes indiennes se sont séparées des autres grenouilles il y a 70 à 80 millions d'années, en faisant un groupe particulièrement ancien.

Si la dernière décennie a vu le nombre d'espèces de grenouilles connues monter en flèche dans cette région, avec plus d'une centaine d'espèces répertoriées, les scientifiques mettent en garde contre les risques écologiques qui pèsent sur elles.

"Un tiers des grenouilles des Ghats occidentaux sont déjà menacées d'extinction", a prévenu S.D. Biju, le directeur des recherches.

En 2016, un rapport du Fonds mondial pour la Nature (WWF) avertissait qu'en 2020 la population globale de poissons, oiseaux, amphibiens, mammifères et reptiles aurait décliné de deux tiers en cinquante ans.



- © 2017 AFP