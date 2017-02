France 2 a répondu mardi à TF1, qui va organiser un débat à cinq candidats avant le 1er tour de la présidentielle, en annonçant une émission le 20 avril avec "tous les candidats retenus par le Conseil constitutionnel".

Le service public avait proposé à TF1 de coorganiser le débat mais la Une a refusé, avait regretté une porte-parole de France Télévisions.Après l'annonce de TF1, France 2 a émis le souhait d'organiser de son côté un autre débat d'ici fin mars "qui permettra de confronter les différents programmes des candidats ayant recueilli le nombre de parrainages requis", selon cette porte-parole, soit un format plus large que les cinq retenus par TF1.Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué de son côté redouter un "déséquilibre fort" que créerait le débat de TF1 dans "l'exercice du pluralisme", en avantageant trop les grands candidats, a indiqué une porte-parole à l'AFP. Le CSA devrait examiner la question dans les prochains jours.Selon le CSA, TF1 pourrait être dans l'impossibilité de rattraper ce déséquilibre: le Conseil constitutionnel ayant indiqué qu'il pourrait publier la liste des candidats officiels le 20 ou le 21 mars, la période d'"équité" du temps de parole pourrait prendre fin dès le lendemain de l'émission de TF1.Les candidats Marine Le Pen, invitée sur TF1, et Nicolas Dupont-Aignan, non retenu pour le débat, avaient exprimé dans l'après-midi leur réticence face au format choisi par la Une."Il serait souhaitable que tous les candidats ayant obtenu leurs parrainages soient invités aux débats télévisés du 1er tour", avait tweeté la candidate FN.