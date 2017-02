Dix personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de la richissime Monégasque Hélène Pastor et de son chauffeur, en 2014, sont renvoyées devant les assises, a-t-on appris mercredi auprès d'avocats.

Huit personnes dont le commanditaire présumé, Wojcieh Janowski, gendre de la milliardaire, sont poursuivies pour assassinats, complicité d'assassinats d'Hélène Pastor et de son chauffeur, ou association de malfaiteurs. Deux autres personnes sont renvoyées pour subornation de témoin ou faux témoignage, a-t-on appris de mêmes sources, confirmant une information de Nice-Matin.Hélène Pastor et son chauffeur étaient tombés le 6 mai 2014 dans un guet-apens devant un hôpital de Nice où elle rendait visite à son fils. Un tireur embusqué avait ouvert le feu à deux reprises à travers la vitre du passager, avant de prendre la fuite en compagnie d?un complice. Le chauffeur, Mohamed Darwich, avait succombé à ses blessures le 10 mai et Hélène Pastor, 77 ans, le 21 mai.L'enquête de la police judiciaire et les écoutes téléphoniques avaient permis de remonter très rapidement aux protagonistes présumés.