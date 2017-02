Pas de miracle à Geoffroy-Guichard: Manchester United s'est qualifié logiquement aux dépens de Saint-Etienne pour les 8es de finale de l'Europa League après sa victoire 1 à 0 mercredi, six jours après avoir survolé le match aller (3-0) en Angleterre.

"Si nous jouons normalement, c'est mission impossible pour Saint-Etienne", avait dit José Mourinho, la veille en conférence de presse.Ses joueurs ont entendu le message: ils ont rapidement tué le suspense en prenant l'avantage par Henrikh Mkhitaryan, qui devançait Loïc Perrin pour dévier victorieusement un centre délivré de l'aile gauche par Juan Mata, dès la 16e minute.A l'aller, les Verts avaient su enflammer la première période en se créant quelques occasions sans toutefois jamais cadrer une seule tentative.Mercredi, l'espoir s'est rapidement évanoui malgré un Chaudron bouillant, affichant complet, qui n'attendait qu'une étincelle pour espérer vivre une soirée mémorable telle qu'elles ont pu exister lors de la fameuse épopée des années 1970.Il n'en a rien été et la logique a été respectée. Elle se rapporte aussi à l'écart existant entre Saint-Etienne au budget de 70 millions d'euros et Manchester, qui espère atteindre 634 M EUR de chiffre d'affaires pour l'exercice 2016-2017.Après dix minutes d'un timide pressing et en raison de trop nombreuses pertes de balle dans l'animation offensive, les Stéphanois ne se sont créés aucune opportunité alors que Manchester a maîtrisé la possession dans l'entrejeu tout en restant serein derrière, même réduit à dix dans la dernière demi-heure après l'exclusion d'Eric Bailly (63).- Les Verts impuissants -Mais les Verts ont-ils vraiment cru à l'exploit d'une remontée comme l'ont laissé supposer les différents interlocuteurs du club stéphanois dans leurs interventions d'avant-match?Ils ont affiché toute leur impuissance et la défense mancunienne n'a jamais été prise en défaut hormis sur une reprise de la tête de Perrin, arrêtée par Sergio Romero à la réception d'un coup franc joué par Jordan Veretout (38) et un tir de Jorginho (90+3).Pour Manchester United, la route se poursuit dans cette compétition que Mourinho espère gagner cette saison à défaut de pouvoir glaner le titre en Angleterre, accusant quelque douze points de retard sur le leader du Championnat, Chelsea.Du côté de Saint-Etienne, éliminé des coupes nationales et délesté de ses obligations européennes, le calendrier allégé pourrait lui être favorable pour bien terminer la saison et atteindre son objectif d'être européen pour la cinquième saison de suite.Les Stéphanois, 5e en Ligue 1, pourront en outre compter sur leur avant-centre slovène Robert Beric, rétabli de différentes blessures au genou droit notamment, et qui a pu jouer une heure. Il sera un atout de taille d'ici la fin de saison pour dynamiser une attaque souvent critiquée pour son manque d'efficacité.