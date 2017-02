La Juventus Turin, finaliste de l'édition 2015, se lance dans les 8es de finale de Ligue des champions en position de favori sur la pelouse de Porto mercredi, dans une soirée riche d'un duel plus indécis entre Séville et Leicester.

La Juve reste sur cinq titres de champion d'Italie d'affilée, et cette saison encore, elle dispose d'une large avance en Serie A. La "Vieille Dame" a tranquillement préparé son rendez-vous européen en dominant Palerme (4-1) vendredi.Avec son tandem argentin Gonzalo Higuain-Paulo Dybala devant et sa défense ultra expérimentée derrière, l'équipe de Massimiliano Allegri a de quoi effrayer Porto.Il faudra tout de même se méfier des Portugais qui jouissent d'une belle expérience sur la scène européenne et qui avaient atteint les quarts en 2015."La défaite de Barcelone (contre le PSG) ne fait pas de nous des favoris (pour le titre) en Ligue des champions. D'abord parce que nous devons jouer contre Porto qui est une équipe habituée à disputer ce genre de matches. Jouer à Porto n'est pas facile du tout et il y a aussi d'autres grosses équipes encore en lice", a jugé Allegri vendredi soir.Dans l'autre 8e de finale aller, Séville reçoit Leicester, champion d'Angleterre à la surprise générale la saison passée. L'équipe de Claudio Ranieri est en très grande difficulté cette année en Premier League, 17e, à la limite de la zone de relégation, mais avait parfaitement négocié sa phase de poules en Ligue des champions.Enthousiasmants en championnat d'Espagne, les Andalous semblent tout de même partir avec une longueur d'avance, surtout à domicile.Résultats et programme des 8e de finale aller de la Ligue des champions, disputés du 14 au 22 février:Mardi 14 férier (retour le 8 mars):Paris SG (FRA) - FC Barcelone (ESP) 4 - 0Benfica Lisbonne (POR) - Dortmund (GER) 1 - 0Mercredi (en heures françaises):(20h45) Séville FC (ESP) - Leicester (ENG)(20h45) Porto (POR) - Juventus Turin (ITA)Programme des 8e de finale retour:Mardi 7 marsArsenal - Bayern MunichNaples - Real MadridMercredi 8 marsDortmund - BenficaFC Barcelone - Paris SGMardi 14 marsJuventus Turin - FC PortoLeicester - SévilleMercredi 15 marsAtletico Madrid - LeverkusenMonaco - Manchester CityCalendrier des tirages au sort et tours suivants:Tirage au sort des quarts de finale: vendredi 17 mars à midiQuarts de finale aller: mardi 11 et mercredi 12 avrilQuarts de finale retour: mardi 18 et mercredi 19 avrilTirage au sort des demi-finales: vendredi 21 avrilDemi-finales aller: mardi 2 et mercredi 3 maiDemi-finales retour: mardi 9 et mercredi 10 maiFinale: samedi 3 juin à Cardiff