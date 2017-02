Quatre mois après le démantèlement total de la "Jungle", les signes d'une reprise des arrivées de migrants dans la région de Calais s'accumulent, un phénomène que les autorités tentent d'endiguer comme l'illustre jeudi la fermeture annoncée d'aires d'autoroutes.

Quatre mois après le démantèlement total de la "Jungle", les signes d'une reprise des arrivées de migrants dans la région de Calais s'accumulent, un phénomène que les autorités tentent d'endiguer comme l'illustre jeudi la fermeture annoncée d'aires d'autoroutes.

"Le retour des réfugiés est incontestable, même si les autorités cherchent à minorer les chiffres: ils sont entre 200 et 400 aujourd'hui et leur nombre a beaucoup augmenté ces derniers jours avec l'hiver qui se calme", s'exclame auprès de l'AFP François Guennoc de l'Auberge des migrants.Les associations, qui ont repris leurs distributions de repas, ont ainsi davantage de travail depuis le début de l'année: "Nous arrivons à 120 repas chauds servis chaque soir, en plus, depuis peu, d'une autre distribution de 70 en journée", ajoute ce bénévole.Dans les rues de la cité portuaire, les petits groupes de migrants, peu visibles depuis des semaines en raison de la forte présence policière, se font désormais de moins en moins rares, malgré de nombreux contrôles.Cependant, aucun squat ne semble avoir remplacé l'ancien bidonville, les migrants se reposant de préférence en journée "où ils peuvent", selon les associations, pour tenter de grimper dans des camions la nuit venue.- Les transporteurs inquiets -Ces regroupements nocturnes ont lieu généralement sur les parkings de stations services ou aires de repos en amont du port ou du Tunnel sous la Manche utilisés par les routiers pour se ravitailler ou se reposer, comme l'a constaté un correspondant de l'AFP.Dans la nuit de mardi à mercredi, "certains ont profité du noir pour tenter de monter dans les camions près de la station Total" de la zone industrielle Marcel Doret au sud-est de la ville, avait déclaré à l'AFP un routier polonais.Les transporteurs s'inquiètent justement de ce retour des migrants."Rien qu'en janvier, 2.100 ont été découverts cachés dans des camions à Eurotunnel ou aux ports de Calais et Dunkerque", s'alarme David Sagnard, président de la Fédération nationale des transports routiers (FNTR) du Pas-de-Calais.Plusieurs bâches de camions ont été arrachées et les routiers doivent à nouveau "contrôler davantage leur véhicule après chaque arrêt" sur les aires d'autoroutes menant au Calaisis, ajoute-t-il, précisant cependant n'avoir eu connaissance d'aucun barrage sauvage sur la rocade portuaire, comme édifiés du temps de la "Jungle".- 'Dénuement total' -La préfecture du Pas-de-Calais a donc décidé de fermer ou restreindre l'accès à quatre aires de stationnement particulièrement prisées par les passeurs."En raison de la problématique migratoire, trois aires de stationnement de l?autoroute A26 sont fermées et une aire de service sur l?autoroute A16 connaitra des restrictions jusqu?au 30 juin 2017", a-t-elle prévenu dans un communiqué jeudi.La mairie de Calais a également entamé un bras de fer avec le Secours catholique qui propose depuis plusieurs semaines à des migrants de venir se reposer en journée dans son local situé en centre-ville.Après avoir tenté de bloquer le passage de douches modulaires devant le local en y disposant une benne à ordures, décision retoquée par le tribunal administratif de Lille le 13 février, la mairie a pris un "arrêté interruptif de travaux" à l?encontre du Secours catholique pour interdire une "installation de modulaires, contrevenant aux règles d?urbanisme".Il n?est pas question "pour la Ville de stigmatiser les migrants eux-mêmes, mais de refuser que notre territoire soit à nouveau pénalisé par un phénomène migratoire dont les Calaisiens ne sont pas responsables", avait expliqué la mairie.Se disant pragmatiques, les associations constatent pour leur part que les nouveaux réfugiés sont dans un "dénuement total" et "nécessitent du réconfort"."Le gouvernement a voulu prouver que le démantèlement de Calais avait été un succès, qui n'est en réalité que partiel, et va faire semblant que tout va bien pour sauver les apparences jusqu'aux élections. Pour laisser le prochain gouvernement s'en occuper à nouveau..." professe déjà M. Guennoc.