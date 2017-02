"La France saura faire les choix qui correspondent à son honneur" et elle "ne succombera jamais à l'extrémisme", a assuré le président François Hollande mercredi devant la communauté juive française, à deux mois de la présidentielle.

"La France sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit, la France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme, la France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme", a affirmé M. Hollande lors du dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).Il répondait au président du Crif, Francis Kalifat, qui a appelé à "faire barrage à l'extrême droite et à l'extrême gauche aux prochaines élections".Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril et, selon les sondages, la candidate du parti d'extrême droite Front national, Marine Le Pen, est solidement en tête. Elle est toutefois donnée perdante au second tour, deux semaines plus tard.Le dîner annuel du Crif rassemble responsables politiques, ambassadeurs, dignitaires religieux, chefs de grandes entreprises ou personnalités des médias.Mais ni Mme Le Pen, ni le candidat d'extrême gauche Jean-Luc Mélenchon n'ont été invités.En revanche, trois autres candidats à la présidentielle étaient présents: le candidat de la droite François Fillon, le centriste Emmanuel Macron et le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon.