Lyon s'est qualifié facilement pour les 8e de finale de l'Europa League en écrasant les Néerlandais d'Alkmaar 7 à 1 jeudi, une semaine après avoir remporté l'aller 4 à 1, pour devenir la dernière équipe française à ce stade de la compétition.

Nabil Fekir a signé un triplé (5e, 27e et 78e). Maxwell Cornet (17e), Sergi Darder (34e), Houssem Aouar (87e) et Mouctar Diakhaby (89e) y sont également allés de leur but.