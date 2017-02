Les comptes de Vivendi ont été affectés en 2016 par les affres de sa filiale Canal+ qui a continué à perdre des abonnés en France en fin d'année, mais le groupe de médias et contenus espère un rebond dès 2017.

Vivendi a publié jeudi un bénéfice net en net recul de 35% à 1,256 milliard d'euros pour 2016.Malgré des efforts de relance et une cure d'amaigrissement drastique, sa filiale de TV payante, Canal+, a vu se creuser sa perte opérationnelle en France à 399 millions d'euros, après une perte de 264 millions enregistrée en 2015.Vivendi compte cependant remonter la pente dès cette année et a annoncé pour 2017 un objectif de progression de 5% de son chiffre d'affaires et de 25% de son résultat opérationnel ajusté (Ebita).2016 a été "une année de transition", et "après avoir posé des fondations au cours de deux dernières années, 2017 sera une année de croissance", a expliqué Arnaud de Puyfontaine le président du directoire au cours d'une conférence pour les analystes.Le responsable s'est dit toujours "optimiste pour aboutir à une issue positive" avec le groupe Mediaset contrôlé par la famille Berlusconi. Vivendi est monté en décembre à près de 30% du capital de Mediaset qui le poursuit devant la justice et le gendarme boursier italien.Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré a affiché un chiffre d'affaires quasi stable en 2016 (+0,5%) à 10,819 milliards d'euros pour un Ebita en recul de 23,2% à 724 millions d'euros.Sa filiale de musique enregistrée Universal Music Group (UMG) a continué à bénéficier d'une hausse de ses ventes de 3,1% à 5,267 milliards d'euros, malgré un accès de faiblesse de sa rentabilité au quatrième trimestre.Mais le recul du groupe Canal+ se poursuit, avec un chiffre d'affaires en baisse de 4,7% à 5,253 milliards d'euros à cause de ses activités de télévision payante en France et de Studiocanal. Au total, son Ebita dégringole de 47% sur l'année.Le chiffre d'affaires de Canal+ France a notamment chuté de 6,1% en raison d'une perte de 492.000 abonnés en un an, à 5,25 millions fin 2016. L'hémorragie d'abonnés a continué au quatrième trimestre puisque Canal+ comptait encore 5,4 millions d'abonnés 30 septembre.- 100 millions d'économies en 2016 -Vivendi a dévoilé mi-novembre un éventail de nouvelles offres modulables, mettant fin à son offre unique à quelque 40 euros, mais cette refonte ne pourra donner des résultats qu'à partir de cette année."Les premiers signes sont plutôt encourageants", a soufflé Arnaud de Puyfontaine qui estime que l'offre de Canal+ "est la plus complète" pour les fans de sports malgré la concurrence de beIN Sports et les ambitions croissantes d'Altice, maison mère de SFR.Le groupe a indiqué par ailleurs avoir déjà effectué l'an dernier pour 100 millions d'euros de réductions de coûts, sur un plan de 300 millions au total d'ici 2018 annoncé pour Canal+ France.L'activité de Canal+ progresse en revanche de 5,7% à l'international, notamment en Afrique, où il compte près de 2,8 millions d'abonnés fin 2016.La filiale de production de cinéma Studiocanal a aussi accusé une baisse de 26,1% de ses ventes l'an dernier. Une contre-performance due à la comparaison avec un crû 2015 exceptionnel avec des films comme "Paddington", "Shaun le Mouton" ou "Hunger Games".Vivendi s'est félicité de l'accélération de la croissance de sa filiale de jeux vidéo mobile Gameloft, avec un chiffre d'affaires de 132 millions d'euros au second semestre, contre 125 millions au premier. Mais elle apporte une contribution modeste à l'Ebita de 7 millions d'euros.Vivendi Village (billeterie, salles de spectacle) voit son chiffre d'affaires gagner 10,9% à 111 millions d'euros mais accuse une perte opérationnelle ajustée de 9 millions.Enfin, la filiale "Nouvelles Initiatives" qui comprend la plate-forme de vidéos sur internet Dailymotion a plus que doublé son chiffre d'affaires à 103 millions d'euros, mais a creusé sa perte opérationnelle ajustée à 56 millions.Vivendi précise qu'il compte relancer Dailymotion au deuxième trimestre avec une nouvelle interface utilisateur adaptée aux mobiles.