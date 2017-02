Un kamikaze a tué vendredi au moins 29 personnes, en majorité des rebelles syriens, lorsqu'il a fait exploser sa voiture piégée au nord-est d'Al-Bab, fief du groupe Etat islamique (EI) repris la veille par les insurgés, a rapporté une ONG.

"Moins de 24 heures après la défaite de l'EI, un kamikaze a visé deux sièges des rebelles dans la localité de Soussiane, au nord-est" d'Al-Bab située dans le nord de la Syrie, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).Les deux quartiers généraux des rebelles étaient situés l'un à proximité de l'autre.Soussiane se trouve à 8 km d'Al-Bab, qui était la dernière grande ville aux mains de l'EI dans la province septentrionale d'Alep.L'attentat a fait également de nombreux blessés graves, selon l'Observatoire qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie.Située à 25 kilomètres au sud de la frontière turque, Al-Bab était visée depuis le 10 décembre par une opération menée par les forces turques et leurs alliés rebelles syriens.Il s'agit d'un succès majeur pour Ankara qui avait lancé fin août une opération militaire dans le nord de la Syrie pour chasser les jihadistes des environs de sa frontière.Ce succès intervient au moment où a été inauguré à Genève un quatrième round de pourparlers entre régime et rebelles sous l'égide de l'ONU pour tenter de discuter d'une issue à la guerre qui ravage la Syrie depuis six ans.Mais cette victoire contre l'organisation jihadiste la plus redoutée au monde ne change pas la donne des discussions de Genève car le groupe est exclu de toute discussion de paix.