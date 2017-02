L'offensive Ecosse a renversé le Pays de Galles samedi à Murrayfield (29-13), lors de la 3e journée du Tournoi des six nations, maintenant ainsi son faible espoir de remporter la compétition pour la dernière de Vern Cotter.

Victorieuse de l'Irlande en ouverture du Tournoi (27-22), puis défaite avec le bonus en France (22-16), l'Ecosse, dont c'est le premier succès sur le pays de Galles depuis dix ans, arrache donc une deuxième victoire avant de se rendre à Twickenham lors de la quatrième journée.Le XV du Poireau, lui, enregistre un deuxième revers de suite après avoir été battu à Cardiff par l'Angleterre lors de la précédente journée (21-16).Le Pays de Galles semblait pourtant bien parti pour s'imposer à Edimbourg. Dominateur en mêlée et dans le jeu au sol, les Gallois viraient en tête à la pause grâce à un essai de Liam Williams.A l'entrée des 22 mètres écossais, le N.8 gallois prenait le dessus sur son homologue et obtenait un coup franc. Webb jouait vite et allait tout de suite chercher la largeur. Surpris, les Ecossais laissaient passer Liam Williams en bout de ligne (3-10, 24).Imperturbable, l'Ecosse continuait à lancer ses offensives et finissait par se mettre en danger en concédant de nombreuses pénalités grâce au travail de sape des flankers gallois Warburton et Tipuric.Mais fidèle à ses principes, le XV du Chardon continuait de piquer et réduisait l'écart avant la mi-temps après une pénalité de Russell obtenue suite à une superbe relance de Hogg (9-13, 39).Sur leur lancée, les Ecossais gardaient le pied sur l'accélérateur au retour des vestiaires.Visser, intercalé dans la ligne, servait Seymour pour un essai en coin qui installait les siens devant (16-13, 44).Le demi de mêlée Webb s'échappait ensuite au ras d'un regroupement, semait le chaos dans les lignes galloises et obtenait une pénalité dans les 22 mètres. Russell, impérial au pied avec 19 points samedi, convertissait (19-13, 55).La victoire était scellée quelques minutes plus tard quand, après une longue séquence de jeu dans les 22 mètres gallois, Hogg volleyait pour Visser, qui se faufilait entre North et la ligne de touche pour le deuxième essai écossais (26-13, 67).En repoussant ensuite avec férocité des Gallois sans grande inspiration, le XV du Chardon s'est ensuite attaché à prouver qu'il pouvait aussi piquer en défense.