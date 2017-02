Jo-Wilfried Tsonga tentera dimanche à Marseille de devenir le premier Français depuis Paul-Henri Mathieu à l'automne 2002 à remporter deux tournois ATP de rang, en affrontant Lucas Pouille pour une finale 100% française dans les Bouches-du-Rhône.

Jo-Wilfried Tsonga tentera dimanche à Marseille de devenir le premier Français depuis Paul-Henri Mathieu à l'automne 2002 à remporter deux tournois ATP de rang, en affrontant Lucas Pouille pour une finale 100% française dans les Bouches-du-Rhône.

Tsonga a remporté la semaine dernière le tournoi ATP-500 de Rotterdam (Pays-Bas) en s'imposant contre le Belge David Goffin en trois manches (4-6, 6-4, 6-1).Dimanche, il aura l'occasion d'enchaîner pour la première fois de sa carrière deux succès ATP en l'espace de deux semaines, pour rejoindre "PHM", le dernier des Tricolores à avoir réussi pareil exploit en octobre 2002, en remportant le tournoi de Lyon une semaine après avoir triomphé à Moscou."En ce moment, j'en ai sous le capot, donc on verra bien", a commenté le Manceau au micro de beIN Sports. "J'ai réussi à faire ce qu'il fallait. C'était du très bon tennis", a-t-il ajouté.En demi-finale, Tsonga s'attendait à un duel compliqué face à l'Australien Nick Kyrgios, tenant du titre à Marseille et qui n'y avait pas cédé le moindre service. Il a été servi.- Pouille de retour -Le bouillant Aussie a eu la mauvaise idée de se faire breaker alors qu'il servait pour conclure la première manche à 5-4. Résultat: la première manche est tombée dans l'escarcelle du Français au tie-break.Et après une deuxième manche lâchée avec deux breaks, Tsonga s'est relancé pour conclure en moins de 2h15 (7-6 (7/5), 2-6, 6-4)."J'ai été très bon à la relance. Je voulais lui montrer que s'il rate des premières balles, je serai là sur les secondes", a affirmé Tsonga, assuré de faire son entrée dans le top-8 au classement ATP de lundi.Il jouera le titre contre Lucas Pouille, qui confirme son retour au premier plan, après un début de saison compliqué par une entorse au gros orteil du pied droit.Face à Richard Gasquet en demi-finales, Pouille a été solide jusqu'à mener 7-5, 5-0, mais a un peu baissé la garde. Il a tout de même conclu en deux manches (7-5, 6-3) en un peu plus d'une heure et demie de jeu.Tsonga a remporté le seul affrontement qui l'a opposé à Pouille, l'année dernière sur la terre battue monégasque en 8e de finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Une deuxième victoire propulserait Tsonga au 7e rang mondial, classement qu'il n'a plus connu depuis mai 2016."Jo revient avec un bon niveau de jeu. Je suis content de le jouer demain ici. Pour essayer de le battre il va falloir bien servir", a prévenu Pouille.