Saint-Etienne, battu à domicile par Caen (1-0), a manqué l'occasion de revenir provisoirement à un point derrière son grand rival Lyon, dimanche dans le cadre de la 27e journée de L1.

Les Verts sont désormais 6e à quatre unités de l'OL, qui reçoit Metz dans l'après-midi (17h00). La fin de saison des Stéphanois va être longue, eux qui sont déjà éliminés de toutes les coupes, nationales et européenne.C'est Ronny Rodelin, seul au milieu de la défense verte, qui a repris de la tête un centre de Vincent Bessat (33e), et a mis un coup derrière la nuque de Saint-Etienne.Lyon, grand rival de "Sainté", accueille lui Metz alors que le match aller avait été arrêté à la demi-heure de jeu après des jets de pétards sur le gardien de l'OL Anthony Lopes. Le FC Metz, sanctionné d'un retrait de deux points et d'un match à rejouer, a fait appel et attend le verdict en mars.Mais "LE" match que tout le monde attend, c'est Marseille-Paris SG (21h00), un "clasico" pimenté par la touche américaine du propriétaire de l'OM Frank McCourt, qui a permis les venues de Dimitri Payet et Patrice Evra cet hiver.Le PSG, à six points derrière le leader Monaco, n'a lui pas droit au faux pas.Résultats de la 27e journée de la Ligue 1 de football:vendrediNantes - Dijon 3 - 1Nice - Montpellier 2 - 1samediGuingamp - Monaco 1 - 2Angers - Bastia 3 - 0Nancy - Toulouse 0 - 0Lille - Bordeaux 2 - 3Rennes - Lorient 1 - 0dimancheSaint-Etienne - Caen 0 - 1(17h00) Lyon - Metz(21h00) Marseille - Paris SG