"Moonlight" de Barry Jenkins a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film, après que la plus prestigieuse récompense du cinéma américain a dans un premier temps été attribuée en direct à la télévision par erreur à "La La Land".

Deux producteurs de la comédie musicale, donnée favorite depuis des semaines, étaient déjà en train de remercier l'académie, quand l'un d'eux s'est rendu compte de l'erreur devant des centaines de millions de téléspectateurs.



"Il y a une erreur, +Moonlight+, c'est vous qui avez gagné le prix du meilleur film", a expliqué l'une des personnes sur la scène brandissant le carton et son enveloppe rouge.

Tout le monde a d'abord cru à une plaisanterie mais le carton sur lequel était gravé le nom du vainqueur noir sur blanc a finalement été montré en gros plan, preuve ultime que c'est bien "Moonlight" qui a remporté le prix. Ce qui a déclenché une déferlante de commentaires et de tweets abasourdis et amusés. On n'est pas loin de repenser à l'élection de Miss Univers 2015 lorsque Miss Colombie avait été couronnée par erreur à la place de Miss Philippines.

