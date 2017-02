Le cabinet d'audit chargé de la remise des trophées aux Oscars a présenté lundi ses excuses pour "l'erreur" dans l'attribution du prix du meilleur film, affirmant que les acteurs Warren Beatty et Faye Dunaway s'étaient vus remettre la mauvaise enveloppe.

L'actrice légendaire Faye Dunaway, aux côtés de Warren Beatty, a lu le mauvais nom de film sur la scène du Dolby Theatre dimanche.

Toute l'équipe de la comédie musicale "La La Land" est montée sur le podium et les producteurs ont commencé leurs remerciements avant qu'on vienne les prévenir que le gagnant était en réalité "Moonlight".

"Nous présentons nos sincères excuses à Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway et aux spectateurs de la cérémonie des Oscars pour l'erreur qui s'est produite durant l'annonce du prix du meilleur film", a annoncé le cabinet PriceWaterhouseCoopers dans un communiqué.



"Les présentateurs se sont vus remettre la mauvaise enveloppe et quand l'erreur a été découverte, elle a été immédiatement corrigée", a-t-il ajouté.

"Nous enquêtons actuellement sur la façon dont cela a pu se produire et regrettons profondément ce qui s'est produit".

"Moonlight", l'odyssée poignante d'un jeune afro-américain pauvre, a été sacré meilleur film dimanche aux Oscars après ce fiasco épique, mais le grand favori "La La Land" est quand même reparti avec six statuettes.



