Météo France a placé en "vigilance orange" sept départements de l'Ouest du pays en raison du risque de vagues-submersions pour la journée de mardi.

Sont concernés la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Vendée et la Loire-Atlantique, et ce mardi à partir de 4 heures du matin jusqu'à 21 heures.Le littoral passe en vigilance orange avec des vagues pouvant atteindre huit mètres.En cette période de forts coefficients de marée (102 mardi matin et 103 dans la soirée, sur un maximum de 120), la conjonction de niveaux marins déjà élevés et de fortes vagues risque, notamment au moment de la pleine mer, de provoquer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral, prévient Météo France.Actuellement la dépression circule sur les îles britanniques, générant du vent et des vagues.Dans une moindre mesure, les départements du Morbihan, des Côtes-d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, de la Manche et du Pas-de-Calais sont placés en vigilance "vagues-submersion" de niveau jaune.