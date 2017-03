Le jeune attaquant portugais Gonçalo Guedes connaît sa première titularisation depuis son arrivée au Paris SG en janvier, dans un onze où figurent également l'attaquant Jean-Kevin Augustin et le milieu Grzegorz Krychowiak, peu utilisés, mercredi en 8e de finale de Coupe de France face à Niort (18h30).

Guedes, recruté par le PSG pour 30 millions d'euros et qui a déjà été remplaçant à trois reprises, évoluera en attaque aux côtés de Jean-Kevin Augustin et de Julian Draxler.

Ménagé en prévision du 8e de finale face à Barcelone mercredi prochain, Edinson Cavani est sur le banc, tout comme Lucas et le jeune Argentin Giovani Lo Celso, qui pourrait connaître ses premières minutes de jeu en match officiel.

Marco Verratti, Adrien Rabiot et Thiago Motta étant forfait, Unai Emery a titularisé dans l'entrejeu le Polonais Grzegorz Krychowiak, qui n'est plus apparu dans l'équipe depuis décembre, et Christopher Nkunku aux côtés de Blaise Matuidi, promu capitaine.

Thiago Silva étant sur le banc, Presnel Kimpembe formera la charnière centrale avec Marquinhos, tandis que Thomas Meunier et Maxwell occuperont les flancs de la défense.

Niort: Desmas - Sambia, Bronn, Choplin, Kiki - Roye, Agouazi, Dembélé (cap.) - Lamkel Ze, Dona Ndoh, Grich

Entraîneur: Denis Renaud

Paris SG: Areola - Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Maxwell - Nkunku, Krychowiak, Matuidi (cap) - Guedes, Augustin, Draxler

Entraîneur: Unai Emery (ESP)



AFP