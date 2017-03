Une fiche de recherche de la famille disparue près de Nantes a été diffusée vendredi au niveau national à tous les services de police et de gendarmerie, requérant l'arrestation du fils, soupçonné à cette date d'avoir voulu supprimer les membres de sa famille, a-t-on appris mardi.

Mardi, un policier invitait toutefois à la prudence sur la seule piste du fils. Toutes les hypothèses à ce stade restent ouvertes, selon les enquêteurs.

La fiche de recherche émise par la Direction générale de la police nationale (DGPN), à la demande du parquet de Nantes, a pour motif: "recherche dans le cadre d'une affaire de meurtre".



Dans ce document, accompagné des photos et identités des quatre membres de la famille Troadec, résidant à Orvault, près de Nantes, il est écrit que "les premiers éléments recueillis pourraient orienter l'enquête sur la personnalité du fils Sébastien".

Les policiers le soupçonnaient vendredi "d'avoir mis en place un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même".

La fiche de recherche DGPN recommande de "procéder à l'arrestation de l'intéressé" et de le "placer en garde à vue".



Concernant les autres membres de la famille, dont on est sans nouvelles depuis le 16 février, il est demandé de vérifier s'ils ont été "victimes d'un crime ou d'un délit et de prendre, si besoin, des mesures de protection à leur égard".

Lundi, le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès, a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations".



