Donald Trump a proposé mardi devant le Congrès un nouveau système d'immigration "basé sur le mérite", citant en exemple des pays comme le Canada et l'Australie et s'en prenant avec virulence aux immigrés clandestins.

Donald Trump a proposé mardi devant le Congrès un nouveau système d'immigration "basé sur le mérite", citant en exemple des pays comme le Canada et l'Australie et s'en prenant avec virulence aux immigrés clandestins.

Le président américain a dit vouloir "abandonner le système actuel d'une immigration peu qualifiée et adopter à la place un système basé sur le mérite" qui permettre selon lui d'"économiser énormément d'argent"."Ceux qui veulent entrer dans un pays doivent être capables de subvenir financièrement eux-mêmes à leurs besoins", a affirmé Donald Trump dans son premier discours de politique générale devant les représentants des deux chambres réunies en session commune.Le président a également martelé avec force sa détermination à lutter contre l'immigration clandestine qu'il a lié avec la criminalité aux Etats-Unis.Il a notamment indiqué avoir ordonné la création d'un bureau spécial pour les victimes de crimes "d'immigration" baptisé VOICE (Victims Of Immigration Crime Engagement)"Nous donnons une voix à ceux qui sont ignorés par les médias et réduits au silence par les intérêts particuliers", a lancé Donald Trump rendant hommage à des Américains invités à assister à son discours et dont des proches ont été tués "par des immigrés clandestins" qui avaient un casier judiciaire.