L'attaquant de l'Atletico Madrid Fernando Torres, violemment retombé sur la tête lors d'un duel, a été évacué sur civière jeudi à La Corogne (1-1) en Championnat d'Espagne et a été hospitalisé en raison d'un traumatisme crânien, a annoncé le club madrilène.

"Torres souffre d'un traumatisme cranio-encéphalique. Il a été transféré à l'hôpital pour subir des examens et passera la nuit en observation", a fait savoir l'Atletico sur son compte Twitter."Merci pour les messages de soutien à Torres. Il est stabilisé et conscient. Il passera la nuit en observation et subira de nouveaux examens demain (vendredi)", a ajouté le club quelques minutes plus tard.Entré en jeu à la 65e minute au stade Riazor, l'avant-centre international espagnol (32 ans) est retombé la tête la première après un duel aérien où son crâne a heurté celui du défenseur Alex Bergantinos.Sous les regards alarmés de ses partenaires, Torres a été pris en charge par le personnel médical, avant d'être évacué sur civière sous les applaudissements du public galicien."Nous avons tous eu peur. Les nouvelles que nous avons reçues jusqu'à présent sont bonnes et le plus important est que Fernando aille bien", a commenté son coéquipier Filipe Luis au micro de beIN Sports Espagne. "Il est stabilisé, il va bien", a-t-il ajouté.