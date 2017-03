L'Australien Nick Kyrgios n'a pas tremblé jeudi lors de son premier duel avec le Serbe Novak Djokovic qu'il a écoeuré avec ses 25 aces en quarts de finale du tournoi d'Acapulco 7-6 (11/9), 7-5.

Déjà malmené la veille par l'Argentin Juan Martin del Potro (4-6, 6-4, 6-4), Djokovic a passé une bien mauvaise soirée face à l'imprévisible Kyrgios.Le N.2 mondial s'est bien offert deux balles de set dans le jeu décisif de la première manche, mais il a fait preuve dans les moments-clefs d'une inhabituelle fébrilité, alors que Kyrgios a réussi un match plein.Solide au service, concentré pendant toute la rencontre, l'enfant terrible du tennis australien, 17e mondial, a fait craquer "Djoko" qui s'est retrouvé mené 15-40 sur son service dans le douzième et dernier jeu de la seconde manche.Kyrgios, déjà vainqueur par le passé de Rafael Nadal et Roger Federer, a signé à 21 ans l'une des victoires les plus importantes de sa carrière.A une semaine du coup d'envoi de la tournée américaine, avec les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, "Djoko" est dans le dur et ne semble pas avoir encore digéré son élimination dès le 2e tour de l'Open d'Australie.L'Espagnol Rafael Nadal a lui poursuivi son impressionnant sans-faute à Acapulco.Face au Japonais Yoshihito Nishioka, il a signé sa treizième victoire (7-6 (7/2), 6-3) en autant de matches disputés à Acapulco.- Nadal secoué -L'ancien N.1 mondial, vainqueur de l'épreuve en 2005 et 2013, n'a toujours pas perdu le moindre set dans la célèbre station balnéaire mexicaine, même si son quart de finale contre Nishioka n'a pas été une promenade de santé.Le 86e mondial a fait jeu égal avec "Rafa" durant le premier set avant de céder dans le jeu décisif. Dans la seconde manche, il a même pris le service du Majorquin pour mener 2 à 0 mais Nadal a vite repris l'ascendant.En demi-finales, le 6e mondial, qui dispute son premier tournoi depuis sa finale de l'Open d'Australie perdue contre son grand rival Roger Federer, aura à faire à un client, le Croate Marin Cilic.Le vainqueur de l'US Open 2014, 8e mondial, a profité du forfait de l'Américain Steve Johnson, blessé à la cheville droite la veille en huitièmes de finale.Enfin, l'Américain Sam Querrey a fait chuter le tenant du titre Dominic Thiem en deux sets (6-1, 7-5) et un peu plus d'une heure de jeu.L'Autrichien, 9e mondial, est resté sans réponse et sans énergie face à l'Américain, auteur de sept aces, qu'il avait nettement dominé en demi-finales de l'édition 2016 (6-2, 6-2).Thiem, stakhanoviste du circuit ATP, disputait au Mexique son quatrième tournoi en moins d'un mois après Sofia, Rotterdam et Rio où il a remporté dimanche, sur terre battue, le huitième titre de sa carrière.Querrey, 40e mondial, tentera de décrocher son billet pour la finale face à Kyrgios, en pleine confiance.