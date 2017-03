Les recherches à Dirinon (Finistère) où ont été retrouvés des effets personnels des membres de la famille Troadec mystérieusement disparue depuis le 16 février, ont été suspendues samedi, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

Plus d'une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés vendredi pour sonder les étangs et autres points d'eau autour de Dirinon, près de Brest, d'où est originaire la famille Troadec.C'est là qu'un jean gris a été découvert mercredi, avec dans une poche, la carte bancaire, la carte vitale et une carte de fidélité attribuées à la fille, Charlotte, 18 ans.Jeudi, deux livres de jeunesse ayant appartenu au père Pascal dont un quand il était en classe de 4e ont également été découverts à 500m de là. Selon le procureur de Nantes Pierre Sennès, la dispersion des objets retrouvés peut laisser penser à "un jeu de pistes morbide".La gendarmerie du Finistère a précisé à l'AFP que "selon les évolutions de l'enquête, il se peut que des cherches ponctuelles s?effectuent".L'affaire de la disparition des quatre membres de la famille Troadec s'oriente vers "une piste criminelle", a indiqué le procureur de Nantes, interrogé vendredi lors d'une conférence de presse.L'enquête se poursuit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations.