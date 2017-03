La piste des jeux Olympiques 2018 porte déjà bonheur à Martin Fourcade! A Pyeongchang, le maître du biathlon mondial vient d'égaler en deux jours deux records de la légende Bjørndalen: le nombre de Globes de cristal et le nombre de victoires en une seule saison.

Vendredi, avec sa troisième place sur le sprint, le Français s'était assuré sa sixième victoire au classement général de la Coupe du monde. Ole Einar Bjørndalen, le "Roi" norvégien du biathlon, n'a pas fait mieux.Samedi, en remportant la poursuite devant le Russe Anton Shipulin et l'Autrichien Julian Eberhard, le natif des Pyrénées a signé son 12e succès de la saison, ce que Bjørndalen avait été le premier à réaliser, pendant l'hiver 2004-2005."Cette douzième victoire tardait à venir, c'était un défi énorme", a confié Fourcade au micro de l'Equipe 21 qui, avec la maturité de ses 28 ans, voue un énorme respect au vétéran norvégien, toujours en Coupe du monde malgré ses 43 ans, et 19e à Pyeongchang, à 2 min et 5 secondes du vainqueur."La barre était très haute. J'ai grandi en regardant Bjørndalen à la télé", a commenté le Français: "Si la 13e victoire vient, j'en serai heureux, mais ce n'est pas une motivation au plus profond de moi. Je n'ai pas forcément envie d'être meilleur que Bjørndalen. Cela me ferait presque bizarre de le dépasser."- Un sprint pour... 2018 -Ses ambitions assouvies cette saison, Martin Fourcade va désormais regarder vers 2018, et ces jeux Olympiques de Pyeongchang dont il a fait son prochain objectif majeur."J'avais évidemment envie de m'imposer sur le site olympique, pour être sûr de mes chances l'an prochain", a-t-il d'ailleurs expliqué à l'arrivée."Si j'ai sprinté à l'arrivée (alors qu'il possédait une large avance), c'était pour prendre des repères en vue de l'an prochain, voir comment mon corps réagit", a ajouté ce perfectionniste, qui ne laissera rien au hasard pour venir glaner l'or des JO dans un peu moins d'un an en Corée du Sud.Samedi, il a fait une course parfaite, avec un 20/20 au tir. Parti 45 secondes derrière Julian Eberhard, vainqueur du sprint la veille, il s'est retrouvé en tête avec une dizaine de secondes d'avance dès la sortie du deuxième tir, après une double faute de l'Autrichien.Sans faute jusqu'au bout, il a aussi creusé l'écart sur les skis, pour venir lancer en vue de la ligne cet étonnant sprint, que ses poursuivants n'ont même pas vu... ils avaient plus de 30 secondes de retard.Classement de la poursuite 12,5 km:1. Martin Fourcade (FRA) 31:24.27 (0 faute au tir)2. Anton Shipulin (RUS) à 34.46 sec (0)3. Julian Eberhard (AUT) 36.64 (3)...6. Simon Desthieux (FRA) 1:13.46 (2)Classement général de la Coupe du monde (après 21 courses sur 26):1. Martin Fourcade (FRA) 1128 pts2. Anton Shipulin (RUS) 7623. Simon Schempp (GER) 6734. Julian Eberhard (AUT) 6215. Johannes Boe (NOR) 6216. Erik Lesser (GER) 5817. Arnd Peiffer (GER) 5808. Ole Einar Bjørndalen (NOR) 5619. Lowell Bailey (USA) 55810. Benedikt Doll (GER) 503