Bordeaux et Lyon, en lutte pour l'Europe en fin de saison, se sont séparés sur un match nul (1-1) plutôt logique au terme d'un choc vivant et équilibré vendredi soir, en ouverture de la 28e journée de L1.

Pour l'OL, qui pouvait réduire son écart à neuf points sur Nice en cas de succès, avec un match en retard à disputer à Metz et la réception des Aiglons en fin de saison, ce point pris laisse sûrement un sentiment d'inachevé.Les hommes de Bruno Genesio, dominateurs dans la possession, ont été menés, ont mieux fini pour égaliser avant que Rafael ne les sauve avec un double sauvetage sur deux frappes de François Kamano dans le temps additionnel.Cela reste une bon résultat toutefois face à ces Girondins, qui présentaient le troisième meilleur bilan en L1 en 2017. Vainqueurs, en septembre au Parc OL, ils ont bien cru refaire le coup et se rapprocher à un point de Lyon.Ils resteront à quatre points mais s'affirment d'autant plus comme un prétendant aux places européennes en fin de saison.A six jours de retrouver en 8e de finale aller de l'Europa League, les hommes de Bruno Genesio ont eu la maîtrise, ont provoqué avec un Memphis Depay concerné sur son côté gauche mais comme parfois cette saison à l'extérieur, s'est fait punir sur la première attaque de leurs hôtes.Celle-ci prêtera surement à polémique car Valentin Vada, superbement servi par François Kamano, était hors-jeu avant de tromper Antony Lopes du gauche (16).Comme la grosse décision suivante de l'arbitre Frank Schneider, qui infligeait un carton jaune à Malcom pour simulation (38) après une intervention pourtant très limite de Mouctar Diakhaby dans sa surface.La possession aux deux tiers des Gones a amené quelques belles situations mais Alexandre Lacazette, excentré, ne trouva que le petit filet du but de Cédric Carrasso (10) quand Depay, d'une frappe violente, voyait le gardien international sortir une grosse parade (28), sans parler de Maxime Gonalons à la tête trop croisée sur un centre de Nabil Fekir (30).Après la pause, et après que Lopes eut évité le 2-0 sur une frappe de Gaëtan Laborde (67), Lyon persévérait et sa pression offensive, d'abord contenue par la solidarité bordelaise, était récompensée avec ce coup-franc excentré de Mathieu Valbuena pour la tête victorieuse d'Emanuel Mammana esseulé au deuxième poteau (1-1, 78).La partie se tendait, avec des duels de plus en plus âpres, jusqu'à cette balle de match de Kamano sauvée par deux fois par le corps de Rafael.Résultats de la 28e journée de la Ligue 1 de football:vendrediBordeaux - Lyon 1 - 1samedi(17h00) Paris SG - Nancy(20h00) Caen - AngersBastia - Saint-EtienneDijon - NiceMontpellier - GuingampMetz - Rennesdimanche(15h00) Lorient - Marseille(17h00) Toulouse - Lille(21h00) Monaco - Nantes