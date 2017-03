La Française Floria Gueï est devenue championne d'Europe en salle du 400 m, samedi à Belgrade.

La Française Floria Gueï est devenue championne d'Europe en salle du 400 m, samedi à Belgrade.

Gueï s'est imposée en 51 sec 90 devant la Tchèque Zusana Hejnova (52.42) et la Polonaise Justina Swiety (52.52).Vice-championne d'Europe sur la distance en 2016 en plein air et sacrée avec le relais 4x400 m à l'Euro indoor de 2015, la Française signe le premier succès international de sa carrière en individuel à 26 ans.Elle a globalement survolé ces Championnats d'Europe, gagnant sa série et sa demi-finale pour s'inviter en finale. Sa seule frayeur est survenue au 1er tour avec une disqualification pour avoir bousculé la Tchèque Denisa Rosolova, victime d'une violente chute. Mais Gueï avait été rapidement repêchée en appel."Je suis restée très concentrée de bout en bout, a déclaré la Française. Vendredi matin, on m'a disqualifiée sans vraiment voir les images, tout s'est passé très vite, j'ai été prise en sandwich, ce sont les risques de la salle. Mais je n'étais pas fautive, c'est horrible pour Rosolova, je suis allée la voir, l'assurer de mon soutien.""Cette médaille concrétise mon travail, c'est seulement mon 2e Championnat d'Europe en salle en individuel, la première fois je n?étais même pas en finale, a-t-elle ajouté. Je la savoure, je sais le chemin parcouru, j'ai gardé confiance."Il s'agit de la 2e médaille du clan français après l'argent de Pascal Martinot-Lagarde, vendredi sur le 60 m haies.Les principaux résultats de la 2e journée, à Belgrade.HOMMES60 m:1. Richard Kilty (GBR) 6.542. Jan Volko (SVK) 6.583. Austin Hamilton (SWE) 6.63400 m:1. Pavel Maslak (POL) 45.772. Rafal Omelko (CZE 46.083. Liemarvin Bonevacia (NED) 46.261500 m:1. Marcin Lewandowski (POL) 3:44.822. Kalle Berglund (SWE) 3:45.563. Filip Sasinek (CZE) 3:45.89...6. Sofiane Selmouni 3:46.70Poids:1. Konrad Bukowiecki (POL) 21,97 m2. Tomas Stanek (CZE) 21,43 m3. David Storl (GER 21,30 mLongueur:1. Izmir Smajlaj (ALB) 8,08 m2. Michel Torneus (SWE) 8,08 m3. Sergeï Nykyforov (UKR) 8,07 mDAMES400 m:1. Floria Gueï (FRA) 51.902. Zusana Hejnova (CZE) 52.423. Justina Swiety (POL) 52.521500 m:1. Laura Muir (GBR) 4:02.392. Konstanze Klosterhalfen (GER) 4:04.453. Sofia Ennaoui (POL) 4:06.59Hauteur:1. Airine Palsyte (LTU) 2,01 m2. Ruth Beitia (ESP) 1,94 m3. Yuliya Levchenko (UKR) 1,94 mTriple saut:1. Kristin Gierisch (GER) 14,37 m2. Patricia Mamona (POR) 14,32 m3. Paraskevi Papahristou (GRE) 14,24 mPerche:1. Ekaterini Stefanidi (GRE) 4,85 m2. Lisa Ryzih (GER) 4,75 m3. Angelica Bengtsson (SWE) 4,55 m. Maryna Kylypko (UKR) 4,55 m