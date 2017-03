Quelque 66.000 personnes ont été déplacées par les récents combats accompagnant l'avancée de l'armée syrienne soutenue par l'allié russe face aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans la province d'Alep, a rapporté l'ONU dimanche.

"Ce chiffre inclut près 40.000 personnes déplacées d'Al Bab et de la ville voisine de Tadef et 26.000 autres issues de localités de l'est d'Al-Bab", dans la province septentrionale, a indique le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.



Par Romaric Ollo HIEN, Patrick FORT - © 2017 AFP