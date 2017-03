Les combattants d'une alliance arabo-kurde luttant contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie avec le soutien de Washington ont coupé lundi l'axe de ravitaillement des jihadistes entre Raqa et Deir Ezzor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les combattants d'une alliance arabo-kurde luttant contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie avec le soutien de Washington ont coupé lundi l'axe de ravitaillement des jihadistes entre Raqa et Deir Ezzor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont réussi, avec le soutien aérien de la coalition internationale, à couper la principale voie de ravitaillement de l'EI entre la ville de Raqa et la province de Deir Ezzor qu'il contrôle plus à l'est", a dit le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.



AFP