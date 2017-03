Des recherches pour tenter de retrouver les restes des corps de la famille Troadec étaient en cours mardi à Pont-de-Buis-lès-Quimerche (Finistère) au domicile du beau-frère et de la soeur mis en examen lundi, a constaté une journaliste l'AFP.

Des recherches pour tenter de retrouver les restes des corps de la famille Troadec étaient en cours mardi à Pont-de-Buis-lès-Quimerche (Finistère) au domicile du beau-frère et de la soeur mis en examen lundi, a constaté une journaliste l'AFP.

Des CRS sécurisaient depuis lundi 13h30 la route menant au lieu-dit Logonna-Quimerc'h, où se trouve la résidence de Lydie Troadec, la soeur de Pascal Troadec, et d'Hubert Caouissin, son compagnon, qui a avoué avoir tué les quatre membres de la famille Troadec.Il a été mis en examen lundi à Nantes pour assassinats et atteinte à l'intégralité d'un cadavre, sa compagne pour modification de l'état des lieux d'un crime et recel de cadavres.Les CRS "sécurisent et sanctuarisent" les lieux, un vaste corps de ferme avec 32 hectares de terrain, selon les voisins, pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail, a expliqué un policier sur place.Le dispositif mis en place lundi se prolongeait mardi, mais rien ne filtrait sur d'éventuelles découvertes sur place.Selon les voisins, les policiers, sur place dimanche tôt dans la matinée, étaient notamment repartis avec deux véhicules chargés sur des camions remorques.La mystérieuse disparition des quatre membres de la famille Troadec - les parents et leurs deux enfants - a connu lundi un dénouement spectaculaire avec les aveux du beau-frère du père de famille.En garde à vue, il a reconnu les avoir tous tués, puis démembrés avant de brûler certains morceaux de corps, et d'enterrer les autres pour une histoire de pièces d'or d'un héritage qui aurait été mal partagé, il y a une dizaine d'années.