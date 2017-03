Les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes dans la fonction publique, un écart qui va de 6,6% dans la fonction publique hospitalière (FPH) à 22,7% dans la fonction publique d'Etat (FPE), selon un rapport remis mercredi au Premier ministre.

Une fois enlevé le facteur +temps de travail+, en particulier les temps partiels, cet écart reste "significatif", de 11% à quasiment 20%, sauf pour la FPH, et il croît avec l'âge, selon ce rapport, piloté par la députée PS des Yvelines Françoise Descamps-Crosnier à la demande du Premier ministre. "Alors qu'on pourrait penser qu'un traitement indiciaire favorise l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ce n'est pas du tout le cas", a souligné Mme Descamps-Crosnier auprès de l'AFP.

En effet, souligne le rapport, le montant brut du "manque à gagner" pour les femmes, lié notamment aux différences d'emploi occupé et d'ancienneté, est de "4.000 euros par an en catégorie C, de 5.400 euros en catégorie B et de 11.400 euros en catégorie A", soit respectivement plus de deux mois de traitement pour les catégories C et B (les plus modestes)et quatre mois pour les catégories A.

"Dans la FPE, la ségrégation professionnelle (inégale répartition des métiers, ndlr), représente le déterminant majeur des inégalités" et explique "53,9% de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes (76,5% si on exclut les enseignants), loin devant les différences en termes de temps de travail ou les différences d'âge et de localisation", indique encore le document.

Le rapport dresse un état des lieux s'appuyant sur plusieurs études universitaires et administratives, ainsi que des auditions de fonctionnaires et des questionnaires administrés en ligne. Il formule une cinquantaine de recommandations.

Parmi les mesures prioritaires préconisées, la députée cite la "revalorisation des métiers féminisés sous rémunérés à contraintes égales", "des évaluations de fonctionnaires plus standardisées et plus professionnelles" battant en brèche les préjugés, ou encore le recueil systématique de données sexuées dans la durée, qui "manquent".



AFP