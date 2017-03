L'Allemand André Greipel (Lotto) a enlevé au sprint la cinquième étape de Paris-Nice, jeudi, à Bourg-de-Péage, devant le Français Arnaud Démare.

L'Allemand André Greipel (Lotto) a enlevé au sprint la cinquième étape de Paris-Nice, jeudi, à Bourg-de-Péage, devant le Français Arnaud Démare.

Le Français Julian Alaphilippe (Quick Step) a conservé le maillot jaune de leader au lendemain de sa prise de pouvoir dans le contre-la-montre du Mont Brouilly.Greipel s'est imposé en force dans un sprint en légère montée pour déborder Démare et le Néerlandais Dylan Groenewegen au terme des 199,5 kilomètres.L'Australien Michael Matthews s'est classé quatrième devant l'Allemand John Degenkolb dans ce sprint, le dernier de l'épreuve avant trois journées sur des parcours accidentés.Greipel (34 ans), habitué des succès d'étape dans le Tour de France, a remporté sa troisième victoire de la saison, sa première dans une course de niveau WorldTour.Vendredi, la 6e étape, longue de 193,5 kilomètres entre Aubagne (Bouches-du-Rhône) et Fayence (Var), comporte cinq ascensions avant le mur d'arrivée, 1300 mètres à 9,8 % de pente.