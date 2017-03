Une jeune fille atteinte de trisomie 21, qui voulait réaliser son rêve en présentant un bulletin météo, va présenter celui de France 2 le 14 mars à 20H35, a annoncé mercredi l'association qui avait lancé l'idée sur les réseaux sociaux.

France 2 accueillera Mélanie Ségard, 21 ans, dans le journal météo d'Anaïs Baydemir. La jeune fille va rencontrer le service météo de la chaîne dès jeudi."A 100.000 likes, je présente la météo à la TV", avait lancé Mélanie dans une campagne sur Facebook, intitulée "Mélanie peut le faire". Elle en a reçu plus de 200.000 en dix jours.Une présentatrice de France 2, Chloé Nabédian, a repéré l'initiative sur les réseaux sociaux et l'a proposée au service météo. "Ca nous a semblé comme une évidence", a déclaré Nathalie Rihouet, qui dirige les services météo de France 2 et France 3. "On va tout mettre en place pour qu'elle soit au mieux".Des contacts avaient été établis avec d'autres chaînes pour présenter la météo, dont BFMTV, mais l'association a préféré se concentrer sur un unique bulletin météo sur France 2.Cette initiative veut démontrer que "ces personnes peuvent exprimer le meilleur de leurs capacités si elles sont accompagnées", a souligné une porte-parole de l'Unapei, association qui regroupe les associations de personnes handicapées mentales et leurs familles."La mobilisation spontanée du public autour de Mélanie offre un espoir à des milliers de personnes en situation de handicap qui sont encore trop souvent invisibles. Les messages de soutien prouvent que la société est prête à accueillir toutes les différences", a souligné l'Unapei dans un communiqué."L'idée est de l'intégrer comme n'importe quelle personne dans le monde du travail", a souligné Nathalie Rihouet.En 2013, une jeune femme de 19 ans atteinte de trisomie 21, Laura Hayoun, avait présenté les titres de la matinale sur BFMTV et réalisé un entretien sur RTL. Marin Gerrier, un garçon trisomique de 12 ans, avait pour sa part participé en tant que rédacteur en chef à la préparation d'une édition de "Mon quotidien".La trisomie 21 ou syndrome de Down est une anomalie chromosomique qui entraîne notamment des déficiences intellectuelles variables chez les personnes atteintes. Aucun traitement curatif n'existe à l'heure actuelle.