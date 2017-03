Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a accusé jeudi la CIA d'"incompétence dévastatrice" pour avoir stocké des programmes de cyberespionnage dans un seul et même "endroit", après les révélations faites mardi par son organisation.

Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a accusé jeudi la CIA d'"incompétence dévastatrice" pour avoir stocké des programmes de cyberespionnage dans un seul et même "endroit", après les révélations faites mardi par son organisation.

"C'est un acte d'incompétence dévastatrice d'avoir créé un tel arsenal et de l'avoir conservé au même endroit", a déclaré M. Assange au cours d'une conférence de presse retransmise par vidéo, de l'ambassade d'Equateur à Londres où il est réfugié depuis 2012.

Julian Assange a dit que WikiLeaks allait "travailler" avec les fabricants d'appareils électroniques, après ses révélations sur un programme de piratage de la CIA permettant notamment de transformer un téléviseur ou un smartphone en appareil d'écoute.

"Nous avons décidé de travailler avec eux pour leur donner un accès exclusif à des détails techniques supplémentaires en notre possession afin que des corrections puissent être apportées", a dit M. Assange.

Des documents diffusés par son site internet, et que la CIA n'a pas authentifiés, montrent que l'agence de renseignement a créé plus de mille programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels.

Ces programmes ont pris pour cible des iPhone, des systèmes fonctionnant sous Android (Google) -qui serait toujours utilisé par Donald Trump-, le populaire Microsoft ou encore les télévisions connectées de Samsung, pour les transformer en appareils d'écoute à l'insu de leurs utilisateurs, affirme WikiLeaks.

Conscients du risque encouru en termes d'image, de grands groupes technologiques ont réagi depuis mardi aux dernières révélations de WikiLeaks. Apple a notamment assuré mercredi que "nombre" des brèches relevées dans ses appareils avaient déjà été colmatées dans la dernière version de son système d'exploitation iOS, qui fait fonctionner l'iPhone et la tablette iPad.

"La CIA a été très imprudente en créant ces programmes. Est-ce que des cybercriminels les ont déjà récupérés ? Est-ce que des agences de renseignement étrangères les possèdent ? Il est parfaitement possible que nombre de gens les aient désormais", a déclaré M. Assange. "Il est impossible de garder le contrôle d'armes de cyberespionnage... Si vous les construisez, vous finirez par les perdre", a-t-il ajouté, précisant que WikiLeaks avait encore "beaucoup d'informations" sur les méthodes de la CIA.

En réponse à ces fuites, cette agence de renseignement a accusé mercredi WikiLeaks d'aider les adversaires des Etats-Unis, affirmant que de telles révélations "altèrent la capacité de la communauté du renseignement à protéger l'Amérique des terroristes et autres adversaires".



AFP