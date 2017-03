La police poursuivait samedi midi son intervention dans un centre commercial de la ville d'Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, fermé depuis le matin en raison d'une menace d'attentat, a indiqué la police locale dans un communiqué.

"De nombreux effectifs sont toujours déployés sur le site, il s'agit d'une opération majeure, en plus du cordon de sécurité, nous sommes à l?intérieur du bâtiment avec des chiens", a indiqué un porte-parole de la police locale à l'AFP.Vers 8h00 (7H00 GMT) la police locale avait annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que ce centre commercial du centre-ville d'Essen " restera fermé ce samedi pour des raisons de sécurité, la police a des indices concrets concernant un éventuel attentat".Cette alerte émane d'un "autre service", a précisé à l'AFP un porte-parole de la police locale.Elle "ne concerne que le centre commercial de Limbecker Platz", a ajouté la police, qui a également fait fermer les parkings et stations de métro desservant le centre commercial, un complexe de 200 magasins situé en plein centre-ville.La police n'a pas donné de précisions sur l'origine ou la nature de la menace et ajoute qu'une enquête, appuyée par "des agents spécialisés" est en cours.Le principal quotidien allemand Bild affirme que les services de renseignement allemands ont eu connaissance d'un projet "d'attaque à la bombe du centre commercial par plusieurs kamikazes".Les autorités allemandes sont sur le qui-vive en raison de la menace jihadiste pesant sur l'Allemagne, particulièrement depuis un attentat au camion-bélier qui avait fait 12 morts en décembre à Berlin, revendiqué par le groupe Etat islamique.La mouvance jihadiste a connu ces deux dernières années un essor dans le pays.Les services du renseignement intérieur estiment à environ 10.000 le nombre d'islamistes radicaux dans le pays, dont 1.600 soupçonnés de pouvoir passer à la violence.Outre l'attaque au camion-bélier sur le marché de Noël de la capitale, l'EI a revendiqué en 2016 un meurtre à Hambourg (nord), un attentat à la bombe à Ansbach (sud) qui avait fait 15 blessés et une attaque à la hache dans un train en Bavière (5 blessés).