Le Paris SG, encore sous le choc de la terrible élimination en Ligue des champions, doit se ressaisir dès dimanche face à la lanterne rouge Lorient, à l'occasion de la 29e journée de Ligue 1, pour ne pas tout perdre cette saison.

Monaco, son rival pour le titre de champion, aura l'occasion de lui mettre la pression en prenant provisoirement six points d'avance en cas de succès contre Bordeaux samedi, et de préparer au mieux le huitième retour de C1 mercredi prochain face à Manchester City.. Quelle réaction pour Paris ?Après le cataclysme vécu au Camp Nou, les Parisiens trouveront-ils les ressources pour rebondir ? Le hasard du calendrier offre au PSG un déplacement sur le terrain de la lanterne rouge Lorient. A priori une "victime" qui tombe à point nommé pour repartir de l'avant.Mais encore sous le choc de la "remontada" 6-1 du Barça, les hommes d'Unai Emery seront-ils encore capables de gagner ? Méconnaissables, les joueurs parisiens se sont complètement liquéfiés, avec des erreurs défensives inhabituelles et un milieu de terrain quasi inexistant. La remise en cause en coulisse risque de rendre l'ambiance encore un peu plus lourde avant le match.Pour ne pas tout perdre, le PSG est pourtant condamné à se relever immédiatement pour rester dans la course avec Monaco lors de ces dix dernières journées de Ligue 1, sous peine de voir sa saison définitivement ratée.. Monaco, assurer en L1 pour réussir en C1"Je ne sais pas si c'est bien pour nous. On se préoccupe seulement de notre travail, pas des autres": l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim a préféré se montrer prudent après la déroute des Parisiens.Mais le Portugais sait le terrible coup qu'il porterait au moral de son rival pour le titre de champion en prenant provisoirement six points d'avance en cas de succès contre Bordeaux samedi.Impressionnant en Ligue 1, où il reste sur un 4-0 face à Nantes, l'ASM aura à c?ur surtout de préparer du mieux possible son 8e de finale retour de C1 mercredi prochain face à Manchester City.Echaudés par le scénario du match aller contre les "Citizens", qui s'est soldé par une défaite 5-3 alors que les Monégasques menaient 3-2, les coéquipiers de Falcao veulent réussir eux aussi leur "remontada". Comme le Barça.Attention toutefois à Bordeaux, décidé à se battre jusqu'au bout pour la 5e place, ce qui serait un cadeau de bienvenue idéal pour le nouveau président Stéphane Martin, qui a succédé jeudi à Jean-Louis Triaud.. Nancy, Dijon, Bastia dans le sprint finalDans la course à l'Europe, Lyon (4e, 47 points), en pleine euphorie après sa remarquable performance contre l'AS Rome en Europa League (4-2), reçoit Toulouse (9e, 36 pts). De son côté, Saint-Etienne (7e, 40 pts) accueillera Metz dimanche (15h00) pour ne pas se faire distancer par ses concurrents.Le compte à rebours est également lancé pour les équipes à la lutte pour le maintien. En dehors de Lorient (20e, 22 pts), un peu largué, Nancy (17e, 28 pts), Dijon (18e, 27 pts) et Bastia (19e, 25 pts) se tiennent dans un mouchoir de poche.Au bord de la zone rouge, et de la place de barragiste, Nancy est pour l'instant le mieux placé mais attention à la réception de Lille (16e, 30 pts) qui est loin aussi d'être sauvé.Dijon devra faire mieux que Bastia face à Rennes, s'il ne voit pas voir le club corse, en déplacement à Guingamp et privé de Nicolas Saint-Ruf pour quatre matches, revenir sur ses talons.Programme de la 29e journée:VendrediNice - Caen 2 - 2Marseille - Angers 3 - 0Samedi(16h45) Monaco - Bordeaux(20h00) Guingamp - BastiaNancy - LilleRennes - DijonMontpellier - NantesDimanche(15h00) Saint-Etienne - Metz(17h00) Lyon - Toulouse(21h00) Lorient - Paris SG