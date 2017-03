Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga s'est incliné dès son entrée en lice dans le Masters 1000 d'Indian Wells face à l'Italien Fabio Fognini 7-6 (7/4), 3-6, 6-4, samedi. Tsonga avait pourtant abordé le rendez-vous d'Indian Wells en grande confiance après avoir remporté les tournois de Rotterdam et de Marseille. Mais le N.8 mondial qui restait sur neuf victoires de suite, a manqué, de son propre aveu, d'énergie face à Fognini (N.43) qui ne l'avait jamais battu jusque là en quatre duels.

"C'était difficile, j'ai fait avec l'énergie du jour. Je n'étais pas dans un bon jour. Je me sentais lourd sur le terrain", a-t-il expliqué. "J'ai essayé de mettre un coup de collier, donner tout ce qui me reste mais ce n'est pas passé. C'est sûrement lié au décalage (horaire), je mets toujours un peu de temps à m'adapter. J'étais juste fatigué", a souligné Tsonga qui avait atteint les quarts de finale en 2016 dans le désert californie.

Le Manceau avait hésité jusqu'au dernier moment à s'envoler pour les Etats-Unis, car son épouse se rapproche du terme de sa grossesse, et avait rallié la Californie en début de semaine seulement.

"Je joue bien au tennis en ce moment, mais quand tu n'es pas à l'heure sur la balle, c'est difficile de jouer, et puis ici c'est dur de contrôler la balle", a-t-il remarqué.

"J'ai hésité un peu à venir, mais à partir du moment où j'ai décidé (de venir), j'étais à fond", a assuré "JWT". Il a toutefois admis qu'il réfléchissait à participer ou non au prochain Masters 1000, à Miami (24 mars-2 avril), pour rentrer en Europe et être aux côtés de son épouse qui attend le premier enfant du couple. "Pour Miami je ne sais pas encore. Là j'ai le double, et je prendrai assez vite ma décision", a-t-il indiqué.



AFP