Le FC Barcelone brutalement ramené sur terre: quatre jours après l'exploit européen face au Paris SG, les héros barcelonais ont chuté dimanche à La Corogne (2-1) pour la 27e journée du Championnat d'Espagne, voyant leur première place menacée par le Real Madrid.

Dominateur mais émoussé, le Barça a encaissé des buts de Joselu (40e) et Alex Bergantiños (74e) sur deux corners successifs. Et l'égalisation entretemps de Luis Suarez (46e) n'a pas suffi aux Catalans, ramenés à la réalité après leur renversante qualification mercredi en Ligue des champions contre les Parisiens (6-1).Cette défaite face au Deportivo est la première pour le club blaugrana en Liga depuis un revers en octobre à Vigo (4-3), déjà en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne.Au classement, voilà le Barça (1er, 60 pts) sous la menace directe du Real de Zinédine Zidane, deuxième (59 pts) avec deux matches de moins dont la réception du Betis Séville en soirée (19h45 GMT).Le contrecoup est rude pour les joueurs de Luis Enrique mais après être allés au bout d'eux-mêmes pour arracher mercredi soir la qualification en huitièmes de finale de C1 (0-4, 6-1), les jambes étaient sans doute un peu lourdes."Le match précédent peut toujours influer sur le suivant. Un état d'euphorie est toujours meilleur que le pessimisme, mais nous connaissions la difficulté de ce match", a concédé Luis Enrique en conférence de presse.- Cette fois, pas de 'remuntada' -Sans Neymar, forfait (adducteurs), Lionel Messi aurait dû être la principale menace pour l'équipe blaugrana mais l'Argentin, inhabituellement maladroit, a été bien pris par la défense. Sur sa plus belle occasion, un une-deux avec Suarez, le quintuple Ballon d'Or a vu sa frappe contrée (21e). Et il a raté une balle d'égalisation sur un coup franc très bien placé (90e+1).Résistant avec courage aux vagues barcelonaises, le "Depor" a eu de nombreuses occasions de contre. Et sur un corner obtenu au bout d'une contre-attaque, Javier Mascherano puis Marc-André ter Stegen ont cafouillé un ballon que Joselu a catapulté au fond (40e).Moralement, ce Barça-là ne manque pas de ressources, comme il l'a démontré mercredi: Luis Suarez a ramené son équipe à hauteur d'une jolie frappe de l'extérieur du pied au ras du poteau (46e), son 21e but en Liga cette saison.Mais malgré un siège en règle de la surface galicienne, les Catalans n'ont pas réussi à prendre l'avantage, s'exposant aux banderilles adverses. Et après un premier avertissement, à savoir une tête d'Alejandro Arribas sur le poteau, Alex Bergantiños a fini par marquer d'une tête piquée, à nouveau sur corner (74e).Cruel pour les Barcelonais mais mérité pour les Galiciens, plus efficaces.Malgré les derniers efforts catalans en fin de match, comme une frappe de Luis Suarez stoppée par le gardien (80e), la "remuntada" (remontée, en catalan) n'a cette fois pas été possible. Et ces trois points envolés pourraient coûter cher aux Barcelonais dans la course au titre en Liga."Nous nous raccrochons à l'idée qu'il nous reste encore des confrontations directes avec nos adversaires et que nous devons réussir une bonne dernière ligne droite", a conclu Luis Enrique.- Résultats de la 27e journée -vendrediEspanyol Barcelone - Las Palmas 4 - 3samediValence CF - Sporting Gijón 1 - 1FC Séville - Leganés 1 - 1Malaga - Alavés 1 - 2Grenade - Atlético Madrid 0 - 1dimancheReal Sociedad - Athletic Bilbao 0 - 2Deportivo La Corogne - FC Barcelone 2 - 1(17h30 GMT) Celta Vigo - Villarreal(19h45 GMT) Real Madrid - Betis Sévillelundi(19h45 GMT) Osasuna - Eibar