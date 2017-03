Le N.

1 mondial Andy Murray a été éliminé dès son entrée en lice dans le Masters 1000 d'Indian Wells par le Canadien Vasek Pospisil, 129e mondial, 6-4, 7-6 (7/5), samedi.L'Ecossais est tombé de haut, puisqu'il était arrivé en Californie en pleine confiance après son titre la semaine dernière à Dubaï, son premier de l'année.Murray ne s'était jamais incliné, en quatre précédentes confrontations, face à Pospisil, issu des qualifications, et ne lui avait même jamais concédé le moindre set.Mais le Canadien, impeccable au service (68% de premières balles, 5 aces), a neutralisé les retours de service de Murray.Il a signé le succès le plus retentissant de sa carrière à sa cinquième balle de match et affrontera au prochain tour le Serbe Dusan Lajovic, 106e mondial.L'histoire contrariée de Murray avec Indian Wells, l'un des tournois les plus importants du circuit, se poursuit.Il s'agit du seul Masters 1000 disputé sur dur qu'il n'a jamais remporté et en 2016, il y avait été éliminé au 3e tour.Murray, 29 ans, a déjà connu une énorme désillusion en 2017 avec son élimination dès les 8e de finale de l'Open d'Australie par l'Allemand Mischa Zverev, alors 50e mondial.