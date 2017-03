Au moins une personne a été tuée et huit blessées lundi dans le centre de Kaboul, à l'heure de sortie des bureaux, dans une explosion contre un bus, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

"Nos premières informations font état d'une femme tuée et de huit personnes blessées dans l'explosion d'un engin" dans le quartier résidentiel de Taimani, a indiqué sur Twitter le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Sediq Sediqqi.

Selon lui, l'attentat a été perpétré au moyen d'un engin déclenché au passage du véhicule.

M. Seddiqi n'a pas précisé à qui appartenait le bus.

Cette explosion, qui n'a pas été revendiquée, intervient cinq jours après une attaque d'envergure et extrêmement bien préparée contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul, qui a fait officiellement 31 morts, mais plus de 100 selon des témoignages recueillis par l'AFP.



