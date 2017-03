Deux frères d'Adama Traoré, mort lors de son interpellation par les gendarmes en juillet, ont été interpellés lundi matin, soupçonnés d'avoir roué de coups un ancien co-détenu d'Adama qui avait porté plainte contre lui pour viol, a-t-on appris lundi de sources proches de l'enquête.

Les deux frères et un troisième homme ont été interpellés lundi matin à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), dans le quartier de Boyenval où réside une partie de la famille Traoré et où la mort du jeune homme de 24 ans dans des conditions suspectes a donné lieu à plusieurs nuits de violences cet été.

"La victime est un jeune homme qui avait été en détention avec Adama Traoré à la maison d'arrêt d'Osny. Il avait déposé plainte contre Adama pour viols, ce qui pourrait être à l'origine du tabassage", a rapporté une source proche de l'enquête.



Selon une deuxième source, les trois hommes sont soupçonnés d'avoir participé à une expédition punitive le 25 février, en allant chercher l'ex co-détenu chez lui à l'Isle-Adam, une autre commune du département, puis en le forçant à monter dans leur voiture.

C'est une fois arrivés à Beaumont-sur-Oise que la victime a été extraite de la voiture et rouée de coups dans un hall d'immeuble, a ajouté cette source.

Les trois hommes, placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie du Val-d'Oise, sont sous le coup d'une enquête ouverte pour violences en réunion, avec préméditation et avec armes.



