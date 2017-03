François Fillon a confirmé dimanche qu'il s'était fait offrir récemment des costumes, comme l'a affirmé le Journal du Dimanche, tandis que des élus socialistes se sont demandé si ces dons avaient été déclarés au déontologue de l'Assemblée nationale.

François Fillon a confirmé dimanche qu'il s'était fait offrir récemment des costumes, comme l'a affirmé le Journal du Dimanche, tandis que des élus socialistes se sont demandé si ces dons avaient été déclarés au déontologue de l'Assemblée nationale.

"Un ami m'a offert des costumes en février. Et alors?", a déclaré M. Fillon, dans un entretien aux Echos à paraître lundi. "J'observe que ma vie privée fait l'objet d'enquêtes en tous sens et que ce traitement m'est réservé", a-t-il ajouté. "Qui cherche à me nuire, je ne le sais pas." Selon le journal, un mécène a signé le 20 février un chèque de 13.000 euros pour le règlement de deux costumes achetés chez Arnys, un tailleur parisien des quartiers chics. "J'ai payé à la demande de François Fillon", a affirmé cet "ami généreux" au JDD.

A cela s'ajouteraient selon l'hebdomadaire près de 35.500 euros "réglés en liquide" chez ce tailleur, pour un montant de près de 48.500 euros au total depuis 2012. Sur ce point, l'entourage de François Fillon sollicité par le JDD a jugé "totalement extravagant" d'affirmer "que certains costumes auraient été payés en espèces". "Aucune maison sérieuse n'accepte des paiements en espèces pour de tels montants", selon ses propos rapportés par l'hebdomadaire.

"Que pense le déontologue d'un député qui se fait offrir 50.000 euros de costumes quand la règle est de refuser les cadeaux de plus de 150 euros?", a demandé de son côté le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, sur Twitter. "Fillon a-t-il déclaré ces dons au déontologue de l'Assemblée? C'est obligatoire. Sinon Claude Bartolone doit agir", a tweeté de son côté le député PS Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron.

Une décision du bureau de l'Assemblée remontant à 2011 "rend obligatoire la déclaration de tout don ou avantage d?une valeur supérieure à 150 euros". "En cas de manquement, le déontologue peut, après en avoir informé le député, saisir le Bureau de l?Assemblée nationale. Si le Bureau conclut à l'existence d'un manquement, il rend publiques ses conclusions; il peut également, depuis la réforme du Règlement adoptée le 28 novembre 2014, assortir ses conclusions de sanctions disciplinaires à l?encontre du député", spécifie le règlement de l'Assemblée.

Cependant, selon les rapports d'activité du déontologue, les députés n'ont pas de délai fixe pour déclarer les dons reçus. En tout état de cause, peu de dons sont généralement déclarés: seulement 19 entre juin 2015 et novembre 2016, dont 12 invitations à des événements sportifs.



AFP