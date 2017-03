Une tortue marine thaïlandaise surnommée "Tirelire" pour avoir avalé 915 pièces de monnaie a pris des leçons de natation lundi dans le cadre d'un programme de réhabilitation après une longue opération chirurgicale qui l'a soulagée de son trésor.

Le reptile a passé sept heures sur la table d'opération à Bangkok la semaine dernière. Les chirurgiens ont retiré de son système digestif cinq kilogrammes de pièces de monnaie lancées dans sa mare par les visiteurs.



Son histoire a fait la une dans le monde entier. Lundi, "Omsin" (Tirelire), spécimen âgé de 25 ans, a nagé avec une facilité relative dans une petite piscine du centre de recherche aquatique de l'hôpital de Chulalongkorn.

Nantarika Chansue, la vétérinaire responsable du centre, s'est dite ravie de la liberté de mouvement récupérée par la tortue. "Avant, elle ne se servait pas du tout de son côté gauche, car c'était probablement douloureux", dit-elle à l'AFP. "Regardez la maintenant, elle utilise tous ses membres de façon très efficace".



La tortue a passé deux décennies dans un petit parc public de la province de Chonburi et les visiteurs lui jetaient des pièces pour inciter la chance à leur sourire.

La vétérinaire a ajouté que la nouvelle notoriété de la tortue avait eu comme conséquence bénéfique de faire réfléchir les gens à deux fois avant de jeter des pièces.

"A cause de tout ça, les mares que je connais sont en train d'être nettoyées. Des pancartes sont installées pour interdire les pièces".

Elle espère qu'un jour "Omsin" pourra être remise à la mer, vu qu'en théorie, elle a encore une soixantaine d'années à vivre. L'équipe l'emmènera prendre des bains de mer pour lui apprendre à nager et à plonger, non sans l'avoir équipée "d'une laisse" afin de la récupérer.



Par Damien SIMONART et Mary SIBIERSKI - © 2017 AFP