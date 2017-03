Yoni Palmier, le "tueur de l'Essonne", a avoué pour la première fois être l'auteur des quatre assassinats commis entre novembre 2011 et février 2012 dont il est accusé, mardi lors de l'ouverture de son procès en appel à Paris.

Yoni Palmier, le "tueur de l'Essonne", a avoué pour la première fois être l'auteur des quatre assassinats commis entre novembre 2011 et février 2012 dont il est accusé, mardi lors de l'ouverture de son procès en appel à Paris.

"Je reconnais les faits. Je répondrai à vos questions dans la mesure du possible", a déclaré l'accusé après le rappel des faits qui lui sont reprochés. En première instance, il avait été condamné en avril 2015 à la plus lourde peine possible: la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans.



Par Sibongile KHUMALO - © 2017 AFP